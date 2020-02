El hecho de que Hugo Molina, Oscar Molina y Fabián Tapia disputaran la Vuelta a San Juan Master fue una buena excusa. Los tres ciclistas son de La Rioja, compiten en la categoría Master C y llegaron junto a esposas, hijos y nietos para vivir la fiesta en familia. Todos son fanáticos del ciclismo y por eso desde hace unos meses que comenzaron a programar el viaje que sirvió de vacaciones. Alquilaron dos casas en Santa Lucía para albergar a las 20 personas que componen la delegación. "Somos todos familiares, los acompañamos siempre cada vez que podemos, la Vuelta no podía ser la excepción. No podíamos quedarnos afuera de San Juan", comentó una de las mujeres. Y sí, vinieron con todo lo necesario y lógicamente los asados abundaron.