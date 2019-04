Talleres de Córdoba será este domingo uno de los jueces en la lucha por no descender, ya que enfrentará en San Juan al comprometido San Martín y con un resultado positivo podría ayudar a Belgrano a mantener la categoría.



Para que Belgrano tenga chances de forzar un desempate, primero tiene que ganar su encuentro ante Godoy Cruz de Mendoza, y esperar que Patronato no sume ningún punto en su casa ante Argentinos Juniors, que Tigre no supere a River en el Monumental, y que el Verdinegro sanjuanino no le gane a Talleres.



Si se dan esa serie de resultados, la única chance que le quedaría al ‘Pirata‘ es jugar un desempate ante Patronato.



De los cuatro equipos en discordia, sólo uno mantendrá la categoría, mientras que los otros tres acompañarán a San Martín de Tucumán, que ya descendió hace un par de fechas.



Talleres, en tanto, el domingo agotará sus chances por ingresar a la Copa Sudamericana 2020, ya que se encuentra en la 10ma. colocación de la tabla, con 33 puntos, y escalando una posición se meterá entre los clasificados.



La ‘T‘ jugará su encuentro con los resultados definidos de sus competidores directos, ya que Independiente (35), Unión (35) y Lanús (34) jugarán sus encuentros antes que los cordobeses.