Esta tarde, desde las 18.00 se jugarán los diez partidos correspondientes a la cuarta fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Cumplidas tres jornadas, el certamen es liderado conjuntamente por Independiente de Villa Obrera y Sportivo Desamparados, los únicos clubes que ganaron los tres partidos que jugaron y tienen puntaje ideal (9 unidades).

Los punteros tendrán hoy distintas citas. Mientras 'la Villa' jugará de local recibiendo, en su cancha, al ascendido Recabarren, de Zonda que tiene tres unidades y pagó derecho de piso en la primera fecha cuando fue goleado por Juventud Unida (0-6) y en la segunda jornada perdió con Desamparados (0-2), viene de ganarle a Unión 3-0.

Por su parte, Sportivo Desamparados visitará a Unión de Villa Krause, que por tener su cancha suspendida juega como local en la cancha de Juventud Zondina, en el Médano de Oro pocitano. Los 'Víboras' que incorporaron como refuerzo a Silvio Prieto, retirado -con partido homenaje- en diciembre de 2019, pero un par de meses después siguió jugando en San Miguel de Albardón, entidad en la que compitió en distintos torneos; visitará a un alicaído Unión, que viene muy golpeado por la eliminación en la final cuyana del Torneo Federal, con duras sanciones incluidas, como la suspensión de un año de su estadio, no puede hacer pie en el certamen y marcha último, con un empate y dos categóricas derrotas.

La fecha se completa con los siguientes ocho partidos: Del Bono vs. Juventud Unida; Juventud Zondina vs.Trinidad; Carpintería vs. San Lorenzo; López Peláez vs. Peñarol; Rivadavia vs. Atlético Alianza; Colón Junior vs. Marquesado y San Martín vs. 9 de Julio; y el clásico pocitano entre Atenas y Aberastain, en La Rinconada.