El hombre está disputando su última carrera oficial, y lo hace con sentimientos encontrados. Va a "colgar" la bicicleta después de 17 temporadas emparentado con el primer nivel mundial. Maximiliano Richeze, por varios años considerado el mejor lanzador del mundo, contó que cuando recibió la invitación del británico Mark Cavendish para que lo acompañara en la aventura de ganar una etapa del Tour de Francia, y desempatar la marca que comparte con el belga Eddy Merck, de 34 victorias parciales en la "gran boucle", volvió a motivarse. "Cuando concluí mi relación con el UAE (Team Emirates) empecé a meditar el retiro. Lo tenía casi decidido, y el llamado de Cavendish me volvió a entusiasmar", comentó el "Atómico" que se saca fotos con todos quienes se lo solicitan.

Empezó a entrenar como siempre. Tanto, que hasta llegó a dudar sobre su decisión de retirarse, pero explicó las dos circunstancias que lo empujaron a mantenerla. "Como lo del B&B Hotels se cayó, Cavendish me habló y me dijo que buscaría otra escuadra. Sé que arregló con el Astana, pero no me llamó, y tampoco me atiende el teléfono", dijo algo desencantado.

Sobre sus dudas de seguir, Maximiliano afirmó, "me retiro porque me obligan". Amplió luego que habló con gente de distintos equipos, y que en cada respuesta le hacían notar su edad. "Está decidido. La Vuelta, el mejor escenario para irme del ciclismo: San Juan es una provincia que quiero mucho porque me permitió crecer en el deporte y siempre me hicieron sentir un sanjuanino más".