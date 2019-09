Al frente. Alfredo Grelak asumirá esta siesta en Concepción. Se espera el primer entrenamiento con sus nuevos jugadores y la presentación oficial.

Se terminó el misterio en el arranque de la semana y San Martín desde hoy tendrá su nuevo entrenador de forma definitiva. A los 48 años, Alfredo Grelak será el que dirija al Verdinegro a partir de su presentación en el club a las 16 horas. Es una apuesta fuerte de la dirigencia sanjuanina teniendo en cuenta que el exdefensor viene de tres gestiones en diversos clubes en las cuales tuvo un 43% de efectividad. A ellas hay que sumarle su primer paso en el banco como DT que fue en las juveniles de la selección de Chile, acompañando a Hugo Tocalli.



Con la salida tan inesperada como irresponsable de Rubén Forestello hace poco más de una semana, no le quedó otra a la dirigencia de San Martín que salir a buscar un entrenador.



El mayor problema, sin dudas, pasa porque este plantel que tomará Grelak no fue armado por él, sino a gusto y paladar del Yagui, quien tras la caída por la segunda fecha ante Estudiantes de Caseros pegó el portazo cuando nadie lo esperaba.



Como ya es habitual, la danza de nombres fue incesante para suceder en este caso a Forestello, aunque nunca hubo algún indicio que esa carrera imaginaria lo tuviera a Grelak como competidor.



Se pasó de la chance insólita que Diego Maradona venga a San Juan (ayer el Pelusa declinó tomar a Gimnasia de La Plata) a que Luis Tonelotto tenga su primera chance como entrenador. Los nombres de Luis Islas, José María Bianco y Cristian Ledesma también sonaron a nivel rumores pero nada de eso se concretó.



Luego de la victoria agónica ante Mitre, San Martín confirmó ayer a su nuevo coach, justamente que tuvo como más reciente experiencia el equipo santiagueño. Fue ahí donde estuvo la menor cantidad de partidos dirigiendo de sus tres experiencias como entrenador: 19 juegos.



Luego de una goleada recibida en lo que era la B Nacional, la dirigencia y Grelak cortaron el vínculo en marzo de este año. Desde entonces, se mantuvo fuera de la actividad hasta que San Martín decidió contratar sus servicios.



Sus anteriores experiencias habían sido un par. En Quilmes a partir del 2016, en el club donde se formó como futbolista y debutó en Primera allá por 1987. Luego, tuvo el momento de conducir a otro equipo histórico del ascenso en nuestro país como Almagro.



Claro que sus inicios en esta profesión se dieron en el 2015 del otro lado de la Cordillera de Los Andes cuando dirigió la selección juvenil Sub-17 de Chile. Estuvo acompañando en el proceso que encabezó Hugo Tocalli y en marzo del 2015 se oficializaron las salidas de ambos debido a los malos resultados.



Grelak tendrá la misión de encaminar el presente del Verdinegro, algo matizado con los tres puntos que sumó el domingo merced al tanto del Pampa Gelabert ante Mitre. No será una tarea sencilla teniendo en cuenta que se debe adaptar a un plantel que no formó. Ahí, seguramente, se encontrará su mayor desafío y se verá la capacidad de Grelak para acomodarse a lo que tiene, que puede que no sea lo que quiere.



Recién en el receso que habrá a fin de año podrá sumar algunas piezas de acuerdo a su gusto. Por el momento deberá darle a San Martín una identidad que careció casi de manera permanente bajo la conducción de Forestello, sin dudas una pésima decisión dirigencial en renovarle la confianza post descenso de Primera.



Ese error grosero se terminó pagando antes de lo esperado con el adiós repentino del Yagui, quien insólitamente justificó su salida en, por ejemplo, lo que arrastraba de desgaste por haber perdido la categoría.



Se viene el ciclo de Grelak. Como siempre las ilusiones se renuevan ante un arranque así y el pueblo verdinegro confía en que éste DT lo puede devolver a donde todos quieren.

San Martín visitará por la 4ta fecha a Agropecuario de Casares.

La danza de técnicos

Grelak se convertirá hoy en el 12do entrenador de San Martín en la última década, sin contar los interinatos de Marcelo Vivas (2012) y un par de Hugo Garelli, como por ejemplo el de este domingo ante Mitre. Desde el 2010 hasta la fecha a San Martín lo dirigieron: Fernando Quiroz, Darío Franco, Daniel Garnero, Facundo Sava, Gabriel Perrone, Juan Manuel Azconzabal, Carlos Mayor, Pablo Lavallén, Néstor Gorosito, Walter Coyette y Rubén Forestello (foto), que tuvo tres ciclos distintos.