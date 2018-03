Festejo particular. La clasificación a la final, UPCN la festejó con las caretas de Dalí, por La Casa de Papel, la serie española que es furor y de la cual varios en el plantel son fanáticos, como Fabián Armoa y Gustavo Molina.

Cómo le cambió el presente a UPCN San Juan Voley. Hace un par de meses se reponía de ausencias y no faltaron quienes no le presagiaban unos buenos Play Off. Pero, fiel a su mística y a su capacidad para reconstruirse, el equipo sanjuanino se metió nuevamente en la final de la Liga Argentina de Clubes. Anoche, tras un impecable partido, dio cuenta a domicilio de Lomas Voley por 3 a 0 y de esa manera cerró la serie de semifinales por 3-1, para clasificar nada menos que por novena vez consecutiva a la definición del torneo. Y ahí, con el rival que le toque (saldrá del ganador de Bolívar y Ciudad, que al cierre jugaban el cuarto partido) buscará alcanzar su séptima corona.



Los sanjuaninos jugaron su primera final de Liga en la temporada 2009/10 y desde entonces son abonados fijos a la definición. De sus ocho series decisivas, perdió aquella inicial y la del año pasado, mientras que en el medio sumó seis títulos consecutivos, todo un récord en el torneo.



Ayer, UPCN salió decidido a cerrar la serie de visitante y lo demostró con su habitual potencia de ataque, además de un bloqueo que se mostró intratable. A diferencia del partido anterior, también en Buenos Aires, esta vez no le dio ninguna chance al aguerrido Lomas, que llegó a esta definición como flamante subcampeón sudamericano.



La figura del partido fue el central y capitán, Martín Ramos, con un despliegue increíble no sólo sobre la red. A su vez, el opuesto Zbigniew Bartman volvió a demostrar su talento porque nuevamente fue el máximo anotador del equipo pese a que su rival había estudiado todos sus movimientos. El otro hombre clave en el ataque de los sanjuaninos fue el punta croata Danijel Galic, bien acoplado a Bartman.



A Lomas no le bastó la potencia de Federico Pereyra y de la capacidad del otro sanjuanino del equipo, Alejandro Toro. Ayer, siempre estuvo detrás en el marcador y poco pudo hacer ante el dominio de Los Cóndores.



UPCN, salvo el primer set en el que permitió que Lomas se acercara cuando prácticamente lo tenía cerrado y se impuso 29-27, llegó con ventaja a los cierres de parciales y los definió con frialdad (25-21 y 25-23), para soñar ahora con la posibilidad de volver a dar la vuelta olímpica.





Ataque variado



El polaco Zibi Bartman fue el máximo anotador del partido con 18 puntos, mientras que Danijel Galic y Martín Ramos sumaron 13 puntos cada uno, por lo que el ataque sanjuanino estuvo menos concentrado esta vez. Por su parte, en Lomas quien más sumó fue Lucos Ocampo (expulsado en el tercer set), con 14 tantos.