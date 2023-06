No hay mañana. El domingo dejará a uno gozando una nueva vuelta olímpica y al otro, frustrado por quedarse a pasos de la gloria. No es para menos: desde las 17, en el Estadio del Bicentenario, se define al campeón del Torneo de invierno. Estarán cara a cara el mejor de la fase regular, Colón, y Atenas, 7mo en la primera parte del certamen. Con un plus en estos tiempos: podrán estar ambas parcialidades, para brindar su apoyo al club de sus amores.

La definición se extenderá hasta los penales en caso de haber igualdad durante los 90' reglamentarios.

El que se corone disputará la gran final ante el mejor del Torneo de Verano, que largará el próximo miércoles, buscando al mejor del año.

Sorpresa. Atenas, séptimo de la fase regular, dejó en el camino para llegar al gran duelo de hoy a Sportivo Desamparados (tercero) y San Martín (segundo).

No hay candidatos en una final. La previa cuenta en cierta medida pero la clave es lo que pase hoy. El camino para ambos fue idéntico en las semis, pues Colón ganó sobre Trinidad y Atenas ante Desamparados recién en los penales. Por 4tos de final, el Merengue se impuso sobre Alianza (también en penales) y el Mirasol dio el golpe sacando al 2do de la fase regular, San Martín.

Con el arbitraje de Rubén Riveros, se viene la gran final. La gloria es sólo para uno...

Las entradas para la definición

El choque por el título se disputará a partir de las 17 horas en el Bicentenario y en la previa se podrán adquirir las entradas en las boleterías del estadio, sabiendo que la popular Norte será ocupada por los hinchas de Colón, mientras que la Sur por los de Atenas.

El valor de los tickets será: popular $1.000; platea $2.000, en tanto que para damas, jubilados y menores de 5 años abonarán $1.500 para ubicarse en plateas; el estacionamiento a $500.

En tanto, el árbitro principal de la definición será Rubén Riveros.

A su vez, en la previa y desde las 14 horas, está previsto la disputa de la final del torneo Apertura en la Cuarta División.

En ese cruce se repetirá la presencia de Colón, aunque en este caso su rival de ocasión será la Villa Obrera.

El árbitro de este juego será Enzo Gómez.