Desde hace tres de meses, cuando recibieron la invitación para jugar en un torneo que organiza el Club Colón, de Colonia Caroya, Córdoba, los directivos, padres, y especialmente, alumnos jugadores, dieron alas a la ilusión de jugar contra chicos de River y Boca, entre otras de las entidades que acudirán al certamen que se disputará entre el 19 y 21 de enero en la norteña localidad cordobesa, famosa por su salames.

"Somos los únicos sanjuaninos invitados", contó Darío "Gallo" Flores, ex volante izquierdo de varios clubes de la Liga Albardón-Angaco, que hace dos años por iniciativa de su hermano Fabio inició la escuelita. Su esposa Ivana Godoy y sus hijas Melanie (15) y Lourdes (14) lo apoyan en esta cruzada que tiene mucho de solidario y nada de negocio porque lo único que pagan los padres es una cuota de $200, incluye un seguro, que protege a los chicos, desde una hora antes a una hora después que termina la actividad.

Necesitan 280 mil pesos para alquilar dos colectivos en los que viajarían los 60 chiquilines.

Peñas, kioscos en distintas fiestas, rifas y la venta de empanadas son las actividades que les permiten recaudar lo mínimo indispensable para adquirir elementos. El intendente Carlos Maza les otorgó una ayuda para abonar la inscripción y alojamientos. Tienen todo, desde las camisetas que se las hace Cristina Uñate, una emprendedora angaquera que les cobra casi el costo de la tela, hasta un par de banderas realizadas para identificarse entre las delegaciones. Pero les falta lo elemental, el colectivo. Y justamente ayer, quien es la mano derecha de Flores en la enseñanza, Matías Quinteros, recibió la noticia que el expediente presentado en la Secretaría de Deportes no podía seguir su curso. "No hay disponibilidad, me contestaron".

Como por protocolo covid los colectivos pueden llevar hasta 40 pasajeros, necesitan dos unidades. Cada una tiene un costo de $140.000, por lo que si hasta dentro de una semana, al menos, no confirman que pueden obtener los $280.000 que necesitan la expectativa y entusiasmo que tienen los chicos se hará añicos.

"Por favor, pedimos que aquellos empresarios o amigos que puedan ayudarnos, nos den una mano", rogaron algunos padres que ayer bajo el inclemente calor estaban allí apoyando a sus hijos con la hidratación y demás.

Todos los jugadores

Categoría 2012: Nicolás Lucero, Leonel Pérez, Facundo Bueno, Francisco Altamira, Ciro Vedia, Alexis Jofré, Bruno Mercado, Valentino Maz, Thiago Bustos, Mateo Flores, Gianfranco Riveros, Bastián Pérez, Lucas Salinas, Mateo Colarte, Dylan Calderón, Teófilo Olivera, Nicolás Lima, Ramiro Pérez.

Categoría 2009: Dante Paredes, Maximiliano Maza, Ariel Silva, Ignacio Calivar, Thiago Ojeda, Joaquín Salem, Brian Sosa, Carlos Jofré, Benjamín Bustos, Thiago Torres, Agustín Martín, Erik Flores, Valentín Bustos, Benjamín Olivera, Sebastián Flores.

Categoría 2010: Juan Pablo Salinas, Santiago Vedia, Catriel Lucero, Lisandro Vedia, Ignacio Flores, Lautaro Salem, Lucas Herrera, Valentín Mercado, Joaquín Chavez, Thiago Rojas, Lucas Césped, Nicolás Visutti, Román Pérez, Thiago y Santino Amahada.

Todos los equipos

"Los Pipis del Gallo" jugarán contra chicos que provienen de otras 26 entidades del país, destacándose entre ellas los clubes de Buenos Aires y Córdoba, con presencia en Primera División y en la Primera B Nacional: River, Boca y Argentinos Jrs. (Buenos Aires); Talleres, Belgrano e Instituto (Córdoba); Vélez Sarsfield (Tres Isletas, Chaco), Sportivo Pampa, La Cooperativista y La Federación (Chaco), Charata Libertad y Club Charata (Chaco), Abrazo de Gol (Las Breñas, Chaco); Guaraní Antonio Franco y Exa 185 de Oberá (Misiones); San Sebastián (Río Negro); Sarmiento (Sta Fe); La Cantera (Córdoba); C.S.D. Colón (Colonia Caroya); Ferrocarril del Estado (Rafaela, Santa Fe); Sarmiento y San Fernando Fútbol Infantil (Santiago del Estero); Andino Sport Club y Escuela 8 de diciembre (La Rioja); Vilmer F.C. (La Pampa); Esc. Fiel de Catamarca).

El origen del nombre

Llama la atención el nombre: Los Pipis del Gallo. Su origen está en el reconocimiento de su fundador Darío "Gallo" Flores a Carlos González, un vecino angaquero que los apoya y que a todo el mundo llama "Pipi". El director de la escuela, junto a Naitán Fernández, el más chico de los alumnos, de sólo 2 años, y el otro "profe" Matías posan junto a quien es amigo de todos y siempre está atento a dar una mano en lo que haga falta para apoyar a los chiquilines de la "escuelita".

La cuarta generación de los Bustos

El deporte en la sangre

El que juega en la categoría 2021 es Thiago, quien todos los martes y jueves

es acompañado por su padre y su abuela Sandra.

Thiago tiene 9 años y cuando vuelve de la escuela, todos los martes y jueves, lo primero que hace es lustrar sus botines. Su papá, Leonel Bustos jugó al fútbol en clubes de Angaco y lo acompaña, cuando puede. Quien es incondicional y está siempre es su abuela Sandra Bustos. Quien rememora que el deporte está enraizado en la familia. "Mi papá, Fernando, es quien siempre iba en su camioneta como auxilio de Daniel "Pitufo" Castro. Nosotros siempre estuvimos apoyando a deportistas y ahora, por mi nieto, doy todo", explicó.

Pionera en fútbol infantil

Unidos por la pelota

Los pibes de la "escuelita" angaquera entrenan dos veces por semana y participan de torneos amistosos. Han jugado en Richet Zapata y San Martín.



Como las entidades afiliadas a la Liga de Albardón-Angaco comienzan su actividad con categorías de jugadores que se inician con los 12 años, la escuelita que dirige Darío Flores, también técnico de la Primera división de Angaqueros del Sud, cubre un vació en la captación de talentos. Entre el centenar de asistentes hay chicos de San Martín, de la Villa Sefair, y de distritos más alejados de Angaco, como Alamito, Las Tapias y El Bosque. Los más grandes llegan en sus bicicletas, los más chicos acompañados por sus familiares.