Aquello de, "carreras son carreras" cae como anillo al dedo para explicar la tarea que tuvieron ayer en la primera fecha del campeonato 2022 del Top Race, los pilotos sanjuaninos que compiten en ella. Los autos del SDE San Juan, preparados en el taller que los hermanos, Ariel y Fabricio Persia tienen en Santa Lucía, hicieron lo que pudieron en condiciones climáticas adversas, como fue el diluvio que azotó la zona de Buenos Aires donde está enclavado el autódromo "Juan y Oscar Gálvez", de Buenos Aires.

Luego de cerrar un sábado de clasificación y pruebas Sprint, donde ambos fueron protagonistas principales, Ariel había ganado en TR Series y Fabricio había sido segundo en el Top Race; la jornada dominical no fue todo lo prolífica que ambos esperaban.

En el sexto puesto terminó su tarea en la categoría de mayor potencia, Fabricio.

Con su Cruze no pudo contener los ataques rivales y se retrasó.

En ambas competencias el ingreso del auto de seguridad para que sacarán de la pista los automóviles, que por toques o trompos se iban afuera, generó que las carreras fueran muy cortadas. Tan así fue que en el TR Series se terminó por tiempo (25 minutos más una vuelta). Después de haber realizado una muy buena largada en la que mantuvo el segundo lugar de clasificación, después de un roce con el poleman Lucas Granja. En la segunda vuelta apareció el auto de seguridad por el golpe en la recta de Marcelo Chiappetta con el Fiat sin problemas físicos pero con el auto bastante dañado. Todo se neutralizó con Granja en el liderazgo.

Ariel Persia, se topó con un problema impensado. Mientras transitaban en tren controlado, su limpiaparabrisas se trabó, por lo que en el relanzamiento producido en la tercera vuelta, apelando a su oficio dejó que se escapara un poco Granja para evitar que el rocío le obstruyera la visión, pero fue atacado por Oscar Sánchez, quien con su Fíat Cronos luego superó a Granja y ganó la competencia. Ariel, limitado por el inconveniente mecánico se retrasó hasta la sexta posición, pero luego ganó dos posiciones y completó una labor sufrida pero positiva, teniendo en cuenta que la cosecha de puntos podría haber sido menor.

La próxima carrera de la categoría será el 20 de marzo en Río Cuarto. .

Su hermano menor, Fabricio, quien compite en la categoría de autos más potentes, los de seis cilindros en V, no pudo con los avatares que le provocó la lluvia, trató de mantenerse en los puestos de vanguardia, pero a medida que pasaban los giros cada vez le costaba más encontrar y mantener un ritmo de competencia que le permitiera, por lo menos, acercarse a quienes peleaban las primeras posiciones de la final. Razón por la cual se preocupó por mantener el auto en la pista y evitar cualquier roce que pudiera complicarle en la carrera de ayer y hubiera generado inconvenientes para la segunda fecha, que será el 20 de marzo en Río Cuarto.

Hasta el momento de la partida, largó cuarto, todo bien para Juan Cruz Roca,

quien por un toque debió abandonar temprano.

A la carrera la ganó el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo). Detrás del de Almafuerte y al cabo de la media hora más una vuelta de competencia, completaron el podio Diego Azar (Toyota Corolla), y Facundo Aldrighetti (Toyota Lexus).

Un toque complicó la carrera de Roca

La fortuna no acompañó al joven sanjuanino Juan Cruz Roca (Mercedes Benz) quien ayer largó desde la primera fila, en segunda posición, pero un toque le rompió el portamasa y gomas, por lo que debió abandonar tras dos vueltas.

"La pista era un jabón porque llovía, entonces me despiste y vino un piloto atrás que no pudo evitar chocarme. Fue una lástima, pero me voy contento porque siempre estuve entre los cinco mejores", confió Roca, a través de su equipo de prensa.

Juan Cruz había clasificado segundo el sábado, y en la carrera Sprint, donde se invierten las posiciones largó séptimo y concluyó en el tercer lugar, por lo que era optimista para la final, pero no tuvo suerte.