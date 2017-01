Concluido el Rally Dakar 2017, Alberto Ontiveros elevó más la vara en cuanto al historial de la actuación de los sanjuaninos en la prestigiosa competencia, mientras que Gastón Pastén es el nuevo integrante del grupo de 6 participantes que alcanzaron el objetivo de completar el recorrido.



Los dos son hasta ahora los únicos que no pasaron por la experiencia de tener que dejar la carrera inconclusa, aunque el mérito más notorio es para el ‘Puchi’, quien suma ya 4 ediciones consecutivas. En esta ocasión, el piloto de motos se convirtió además en el único de los que llegaron en no haber recibido ni un segundo de penalización, un dato que también tiene repercusión en bajar la marca en otros dos rubros donde ya lideraba: el de haber empleado el menor tiempo total y la menor diferencia con el ganador. Si bien no pudo mejorar su mejor puesto, también en ese ranking está al frente, con la posición 42 en 2015.



El ‘Puchi’ está a una carrera de igualar a Lino Ramón Sisterna con cinco participaciones, siendo el otro sanjuanino con saldo a favor en llegar a la meta, ya que lo hizo en 3 ocasiones. El padre de una familia ligada al Dakar fue el primero de todos en competir, en 2010, junto a su hijo mayor, Juan Pablo, como navegante, quien también participó en 4 ocasiones, con un saldo de 2 arribos y 2 retiros, uno con el Pato Silva de piloto.



Completan el selecto grupo Federico Sisterna (navegante de Lino Ramón en 2013), quien no pudo llegar en otras dos ocasiones y Ricardo Martínez, quien fue toda una revelación en 2012 y quedó muy cerca de repetir dos años después.



En total, desde 2010, hubo 22 intentos en alcanzar la meta, de los cuales 9 fueron exitosos, lo que demuestra que es todo un desafío. Así, más de la mitad de los que lograron estar en la línea de partida no pudieron completar el recorrido: Gabriel Abarca y Juan Cruz Varela (1 vez, en 2016), Mauro Ayesa (1, en 2015), Lino Manuel Sisterna (1, 2015), José L. González (2, 2014 y 2015), Hermes y Fabio García (2, 2014 y 2015) y Sergio Cerdera (2, 2012 y 2014).



Invicto. Alberto Ontiveros participó en 4 dakars y no abandonó en ninguno. Logró el mejor puesto y la menor diferencia con el primero.

Sorpresa. Casi sin antecedentes en competencias, Ricardo Martínez debutó en 2012 y aplicó su experiencia como explorador en geología para dar la vuelta.

Debut triunfal. Gastón Pastén se convirtió en el último integrante del grupo de los 6 sanjuaninos que logró completar el recorrido al menos una vez.