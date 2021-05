El arquero Esteban Andrada rompió el silencio tras haber quedado varado en Guayaquil luego de la visita de Boca a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. El jugador mendocino dio positivo de coronavirus y no pudo subirse al avión de regreso junto al plantel, que ya está en Buenos Aires, y tampoco tiene permitido ingresar al país en un vuelo sanitario. Ayer, aislado en la habitación de un hotel, Sabandija contó cómo se siente, expresó su descontento por esta situación que vive y habló de cuánto podría regresar.

"La verdad es que el día a día se complica. Llega un momento en que no sé qué hacer. Ojalá pueda volver rápido", aseveró el arquero y destacó el sufrimiento familiar. "Mi nena me reta porque le dije que me quedaba dos días. Encima es el cumpleaños de mi nene más grande. Ahora toda mi familia está mucho más tranquila, se pudieron comunicar con la gente de Boca. Cuando mi señora no sabía nada, salió a hablar y fue un poco chocante". Las duras palabras de la pareja de Andrada fueron hacia la dirigencia y el Consejo de Fútbol que encabeza Román Riquelme: "Me dan vergüenza, qué querés que te diga. Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Conmebol, si le corresponde a Boca. Me parece terrible la situación", afirmó Nerina Galasso.

Respecto a la posible vuelta al país, remarcó que "me acaban de hisopar otra vez para ver si la carga viral que tuve es baja. Por ahí puede ser que dé negativo y así salir del país: estoy bien y asintomático. Cuando llegamos a Ecuador, el PCR del domingo me había dado positivo. Me hisoparon hacía dos o tres días y no pasó nada. Se podía haber evitado con un test el sábado, pero tuve mucha mala suerte".

Russo apuesta a la rotación



El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, pondrá suplentes para enfrentar mañana a Patronato por la Copa de la Liga Profesional de fútbol. De esta forma guarda a sus mejores futbolistas para el importante encuentro ante el Santos del próximo martes en Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El posible once que utilizará es con Javier García; Buffarini, Zambrano, Giampaoli o Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Leonardo Jara, Jorman Campuzano o Ezequiel Fernández y Gonzalo Maroni; Exequiel Zeballos, Franco Soldano y Agustín Obando.