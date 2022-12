Carlos Salvador Bilardo predijo hace 22 años que el futuro del fútbol estaría en África. El exentrenador de la selección Argentina, contó una experiencia que lo marcó para siempre, por la cual comenzó a valorar las grandes cualidades de los seleccionados de ese continente, entre ellos Marruecos, hoy clasificado a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

“Lo dije en el ‘75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije: ‘Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, en Sudamérica, no está en Asia”, sentenció el Doctor, que en la época en la que hizo esa declaración en el programa Sábado Bus era el director técnico de Estudiantes de La Plata.

Después, Nicolás Repetto, el conductor del envío, le preguntó: “¿Pero por habilidad o por el atletismo?”. El entonces entrenador le respondió: “No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí. Recorrés Europa, en Italia: en Roma, Milan, Firenze no se juega. Recorrés Alemania, en Munich o Colonia no hay lugar. En África juegan en todos lados. Tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez. Es bueno porque tienen técnica”, explicó Bilardo.