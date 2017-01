Si estar participando de la 35ta Vuelta Internacional de San Juan ya es importante, para ellos correr junto a sus hermanos resulta doblemente especial. Con la misma camiseta o con colores distintos, la sangre tira dentro del pelotón y son capaces de dar todo por sus hermanos.



Es que para ellos el ciclismo es una cuestión de vida, lo traen incorporado en el ADN. Tivani, Ramos, Richeze, Gaday y Viviani son los apellidos que se repiten en la extensa lista de ciclistas que se encuentran disputando la gran Vuelta.

Los Tivani, Richeze y Ramos cuentan con el apoyo de toda la familia al costado de la ruta.

Nicolás y Gerardo Tivani estuvieron corriendo para el mismo equipo hace poco, aunque ahora Nico lo hace para el Unieuro búlgaro, mientras que el mayor continúa con la Municipalidad de Pocito. “A pesar que no corremos para el mismo equipo tratamos de ir juntos en el pelotón lógico que cada uno tratará de dar lo mejor para sus compañeros.



Estamos disfrutando de estar corriendo juntos esta Vuelta histórica”, contó el Nico, que pronto emigrará a Europa junto a su equipo. “Ahora es él quien me da más consejos a mí, yo trato de escucharlo y de aprender, incluso por ahí me reta de que vaya para adelante”, contó Gerardo entre risas.



Los Ramos, Duilio y Rubén, también corren en diferentes equipos pero ambos se ayudan dentro de la carrera. Duilio lo hace en Mardan y el “Pelado” junto a la Selección Argentina. “Siempre me está hablando y diciendo que tengo que comer, que tengo que hidratarme, yo le hago caso porque él tiene más experiencia”, contó el menor.



Rubén, describió a su hermano como “inquieto y charlatán” y dentro de la carrera como “corajudo a la hora de buscar el sprint”, aseguró.



Otro caso de hermanos se da en el equipo bonaerense del ESCO-Agroplan con los hermanos Lucas y Julián Gaday. Si hay algo que los caracteriza a los Gaday es la unión y la particularidad es el buen humor.



“Siempre es un placer correr con Julián, tenemos muchos códigos que dentro del pelotón nos ayuda mucho”, contó el menor quien llegó este año al país tras competir dos años en Italia. Julián, coincidió: “Con nuestros compañeros nos gritamos dentro del pelotón, yo a Luqui con una mirada ya le dije todo. Por un compañero se da todo lo que tiene uno, pero por un hermano se da la vida”, aseguró.



Para los Richeze la situación también resulta bastante especial, sobre todo porque la Vuelta los volvió a encontrar a los tres en el mismo pelotón después de varios años.



Adrián y Mauro lo hacen corriendo para la Agrupación Virgen de Fátima y Maximiliano para el Quick Step Floors. Los bonaerenses habían competido juntos en un Tour de San Luis hace 8 años atrás, por eso San Juan resultó una buena excusa para reunir a toda la familia. “Roberto se quedó trabajando, es quien mantiene a la familia”, contaron entre risas.



En tanto que la Selección de Italia presenta entre sus filas a los hermanos Elia y Attilio Viviani. “Vamos a luchar para que mi hermano gane la Vuelta”, contó el menor mientras Elia se preparaba para la CRI. A todos les corre la misma sangre y la misma pasión por las venas.

Laureano voló igual



Laureano Rosas había ganado las tres etapas CRI en las últimas tres Vueltas en las que se coronó. Ayer hizo una buena crono en la Circunvalación finalizando 8vo, a 21 segundos del lituano Ramunas Navardauskas.

La etapa de esta tarde



Propicia para sprinter



La cuarta etapa de la carrera tendrá como epicentro San Martín, pero tocará Caucete, pasará por 9 de Julio, Santa Lucía, Angaco y Albardón (ver infografía); tendrá 160 kilómetros y aunque larga se desarrolla en mayoría de terreno plano, por lo que, siendo la previa de la etapa reina, los equipos grandes tratarán que sea de transición. Lindo desafío para los conjuntos chicos de conseguir algo de protagonismo con ataques que rompan la monotonía.

PRENSA INTERNACIONAL



Especialistas, sorprendidos



Pasión. Franco Videla y Lina Lopera resaltaron la pasión de los sanjuaninos por el ciclismo.



La Vuelta cuenta con periodistas de todo el mundo. Están los sitios de ciclismo más reconocidos. Uno de ellos es el sitio “Nuestro Ciclismo” de Colombia que cuenta con su enviada especial Lina Lopera, quien se mostró sorprendida por el recibimiento de los sanjuaninos y también por el calor popular con el que cuenta la competencia.



“Es la primera vez que vengo a Argentina, me gusta mucho la hospitalidad con la que te atienden, me siento como en casa, además la gente es muy apasionada, me encanta”, contó la colombiana.



Por su parte, el sitio web de “Ciclismo Internacional” cuenta con el aporte de Franco Videla, un mendocino que también resaltó la pasión sanjuanina. “Ni en Mendoza ni en San Luis ni en ningún lado del país se vive el ciclismo como acá”, contó.