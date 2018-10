Logrado. La palista sanjuanina se trepó a lo más alto del podio en la prueba grupal y hoy irá por todo en las dos individuales.

La kayakista sanjuanina Ana Lucía Pichenhayn logró uno de sus objetivos en su primera participación en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de canotaje que se desarrolla en Tres Coroas, Brasil. La sanjuanina, de 16 años, junto a la Selección Argentina Junior se consagraron en la prueba por equipos K1 Junior Damas y hoy, en el cierre del certamen irá por más.



Pickenhayn junto a Macarena Cejas oriunda de San Martín de los Andes y Lola Tripano, de Necochea, le dieron el oro a la Argentina en la competencia continental. La prueba consistió en pasadas de las tres canoas juntas y fueron las argentinas quienes obtuvieron el mejor tiempo.



Además, la sanjuanina debutó en la prueba individual que es su especialidad: el slalom K1. Era la prueba para la cual se había preparado durante meses y la chica no desentonó porque en las dos pasadas cumplió. En la primera culminó en el quinto lugar y en la segunda se posicionaba entre las primeras pero a poco del final, rompió el remo y no pudo completarla aunque con el quinto lugar en la primer pasada se ganó el derecho de estar hoy en la prueba final. Allí buscará alzarse con una nueva medalla, pero no será en la única. Es que el viernes en la modalidad "kayak extremo" también había culminado quinta y por ende hoy disputará la final para intentar estar en el podio.



"Sigo muy bien, fue un gran día para la Selección y logramos ponernos en lo más alto del podio", contó la sanjuanina quien hoy buscará en su doble jornada poner el nombre de San Juan en lo alto. Igual la piba surgida en la Escuela que posee el Kayak Club San Juan ya se ganó la consideración por ser la primer sanjuanina en integrar un selectivo nacional de canotaje y eso ya es todo un logro.

El kayak crece

La escuelita del Kayak Club San Juan da muestras de su crecimiento. Ya cuenta con una veintena de chicos y jóvenes que se sumaron a la disciplina. La misma funciona a metros del paredón del Dique de Ullum y no pide ningún requisito, ya que cuenta con botes para quienes sumarse a las prácticas.