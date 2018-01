Convocada. Fernanda Pereyra (al centro, parada) ya concentra junto a los seleccionados femenino y masculino de beach vóley, en Mar del Plata. Su debut con la celeste y blanca será en el Circuito Sudamericano.

Juega al vóley indoor y también al beach vóley, pero su gran oportunidad llegó desde la arena. La sanjuanina Fernanda Pereyra fue convocada a la selección argentina de beach vóley y desde el 9 de febrero jugará el Circuito Sudamericano (la fecha será en Rosario), su primer gran desafío. Además, lo hará nada menos que formando dupla con una de las referentes del beach vóley nacional, la olímpica Ana Gallay, el otro premio que tuvo su convocatoria. "No puedo creer que me esté pasando todo esto", resumió Fernanda sus sensaciones.



Todo se dio muy rápido para la jugadora sanjuanina, quien desde hace unas días se encuentra concentrada en Mar del Plata junto al seleccionado femenino de beach vóley. Y la historia comenzó cuando fue a disputar los Juegos Argentinos de Playa, en diciembre pasado y en Entre Ríos, representando a la Federación Sanjuanina de Vóleibol. Allá, su talento captó la atención de los entrenadores de la Federación Argentina de Vóleibol y especialmente de Ana Gallay, medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y representante argentina en beach vóley en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Gallay, durante varios años, conformó dupla con Georgina Klug, pero cuando esta última jugadora se retiró en 2017, Gallay comenzó a buscar una nueva compañera.



Fue entonces que vio a la sanjuanina en el Argentino de Playa y la llamó a una convocatoria a Mar del Plata, tras la cual quedó seleccionada. "Cuando Ana me llamó y me explicó lo que buscaba no lo podía creer. Fui a la convocatoria y me la jugué con todo. Después me dijo que había quedado en la Selección y que iba a ser su compañera. Ahora tengo que entrenar a full y a la vez disfrutar porque esto es algo que no pasa todos los días", indicó la jugadora sanjuanina desde Mar del Plata.



Fernanda, de 26 años y jugadora de UPCN San Juan Voley, es hermana de Federico Pereyra, el opuesto que juega para Lomas Voley en la Liga Argentina A1 (y también con pasado de Selección Argentina pero indoor). El talento va en la sangre y la convocatoria adquiere mayor fortaleza ya que Fernanda sólo juega beach vóley en verano y cuando puede, debido a que la disciplina está poco desarrollada en San Juan. Por eso, no se dedica con plenitud al vóley de playa y debe elegir los torneos a los que viaja en el Circuito Argentino.



Ahora, frente a esta oportunidad, afinará el entrenamiento específico para encarar el 2018 de otra manera.



"Con Ana vamos a jugar las etapas de Rosario y Perú en el Circuito Sudamericano y restará confirmar otra fecha en Chile. Quiero aprovechar esta chance que hasta hace unos meses era impensada y por qué no, soñar en sostenerme con la dupla para empezar un ciclo olímpico rumbo a Japón 2020", confesó.