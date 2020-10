La Conmebol sorteó, en su sede de Luque, Paraguay, los octavos de final de la Copa Libertadores. Los tres argentinos se medirán con equipos brasileños en la siguiente instancia: Boca contra el Inter de Eduardo Coudet, River frente a Athletico Paranaense y Racing chocará con Flamengo, el último campeón del certamen continental.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL



Guaraní (Paraguay) vs Gremio (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs Nacional (Uruguay)

Delfín (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil)

Inter (Brasil) vs Boca (Argentina)

Racing (Argentina) vs Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguay) vs Jorge Wilstermann (Bolivia)

Athletico Paranaense (Brasil) vs River (Argentina)

Liga de Quito (Ecuador) vs Santos (Brasil)



Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

El historial de Boca contra Inter

El Xeneize se midió en tres llaves de Copa Sudamericana (2004, 2005 y 2008) contra el equipo de Porto Alegre: ganó dos partidos, empató uno y perdió tres. Sin embargo, eliminó a los brasileños en dos de esos tres mano a mano (en 2004 y 2005), mientras que fue eliminado en 2008.

River reedita la final de la Recopa 2019

El Millonario se enfrentó a Athletico Paranaense en la Recopa Sudamericana 2019. El equipo de Marcelo Gallardo cayó por 1-0 en la ida, pero se consagró al imponerse por 3-0 en la vuelta, en el Monumental.

Cómo se juega la Copa Libertadores hasta la final

Octavos de final: la ida serán entre 24 y el 26 de noviembre, mientras que las revanchas se disputarán entre 1 y el 3 de diciembre.

Cuartos de final: los partidos de ida se disputarán entre el 8 y el 11 de diciembre, mientras que los partidos de serán entre el 15 y el 17 de diciembre.

Semifinal: las idas serán en la semana del 5 de enero y la vuelta en la semana del 12 de enero.

Final: aunque no está confirmado, la idea de la Conmebol es la de realizar este partido entre el 20 y el 30 de enero. Se jugará en el Estadio Maracaná.

Cómo son los premios de la Copa Libertadores 2020

Fase 1: USD 350.000

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD: 550.000

Fase de Grupos: USD 1.000.000 x 3 (partidos jugados como club local)

Octavos de final: USD 1.050.000

Cuartos de final: USD 1.500.000

Semifinal: USD 2.000.000

Subcampeón: USD 6.000.000

Campeón: USD 15.000.000