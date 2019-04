Relax. No es una plaza, es la terraza de boxes, que se convirtió en una linda postal del TN en El Villicum.

El sector Norte de la terraza de boxes presenta un alfombrado sintético símil césped en la terraza, que junto a la sombra del coqueto techado, le dio el mejor espacio a los asistentes, quienes rápidamente lo convirtieron en zona de descanso y por la presencia de heladeritas y rondas en familia o amigos le dio una increíble postal de picnic.



La sombra, la altura para ver el circuito y la brisa de ayer aportaron las mejores condiciones para que los espectadores de ese sector, que es el más caro ($600 pesos la entrada) aprovecharan para sentarse en rondas de mate y sandiwchs, o sólo para conversar y algunos hasta improvisaron siestas; mientras los niños correteaban por la zona. Y luego, al momento de la acción en pista, las personas sólo tenían que caminar unos pasos y sentarse en la tribuna.

Intenso. La zona de paddock tiene los puestos de comida, que venden hamburguesas o sandwichs de bondiola desde $200.



El "espacio verde" de boxes fue tan tentador, que quienes estuvieron el viernes fueron precavidos y ayer directamente llevaron las conservadores y optaron por almorzar allí mismo y no en el patio de comidas. Es más, varios llevaron las bandejas con las viandas desde los food trucks de paddock para improvisar picnics en la terraza de boxes.



Por su parte, las tribunas interiores del trazado poco público, como también la zona de acampe contigua a la recta largo; algo que puede cambiar hoy. Para algunos, la Semana Santa y el hecho de conocer poco la categoría (no venía desde 1995) hizo que hasta ayer no hubiese demasiados espectadores en el autódromo.