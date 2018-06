Experiencia. Nicolás Laprovittola le aporta toda su experiencia al equipo, que intensificó la preparación en el tramo final rumbo al encuentro de mañana ante Panamá.

En la cuenta regresiva para el partido que abrirá una nueva ventana de las Eliminatorias mundialistas y que romperá una sequía de 14 años sin una presentación de la selección argentina de básquetbol en San Juan, el base del combinado albiceleste, Nicolás Laprovittola, empezó a palpitar el juego ante Panamá. El encuentro se jugará mañana a las 21 en el estadio Aldo Cantoni y pese a que el rival no debería representar un fuerte obstáculo, el jugador advirtió. "Nosotros no podemos poner nunca el piloto automático. Nunca lo hicimos, no regalamos nada", expresó.



Laprovittola, quien milita en el Joventut de España, dijo que Argentina saldrá a jugar con intensidad ante Panamá, aunque el rival más fuerte será Uruguay, el fin de semana. "No queremos subestimar a nadie, así que nunca pensamos en pasar a lo más importante saltando una etapa. Acá todos los días son importantes", dijo el base en declaraciones que publicó la Confederación Argentina de Básquetbol.



Por su parte, a diferencia de otras ventanas, Argentina cuenta con los jugadores que militan en la Euroliga. "Esta convocatoria es diferente porque hay otra calidad de jugadores, con el grupo y bloque que todos queremos, lo que nos puede dar un poco más de tranquilidad. Pero vamos a tener que seguir jugando y dejar todo como en las otras ventanas", indicó el hijo de Margarita Stolbizer.



A su vez, sobre las declaraciones del entrenador Sergio Hernández sobre que esta camada de jugadores ha realizado grandes cosas, Laprovittola se mostró prudente. "Estoy seguro que para nosotros, la camada que viene y las que vendrá en 20 años, siempre va a estar la comparación de lo que hizo la Generación Dorada. Dejaron la vara en lo más alto que se podía poner. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sin volvernos locos ni pensar en comparaciones. Tenemos que hacer nuestra historia, somos otros jugadores, otro equipo, con otra personalidad y talento. Así que no hay que pensar en lo que fue la Selección, y sí pensar en lo que puede llegar a ser más adelante", apuntó.



El seleccionado Albiceleste continúa entrenando a puertas cerradas, aunque ayer hizo un parate para ver a su par del fútbol, con festejo en el hotel y video viralizado incluido, en el que se vio a los jugadores celebrando el gol de Marcos Rojo.