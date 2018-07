¡Viven! Las chicas de Universidad volvieron a subir a lo más alto de un podio. Lo hicieron quizás de una forma inesperada ya que casualmente coincidieron las finales de ambos torneos.

De una forma maratónica, con casi nada de resto físico pero con un enorme corazón. De esa manera las chicas de Universidad volvieron a abrazarse con la gloria tanto en San Juan como en Mendoza, y dejaron atrás un año para el olvido como lo había sido el 2017 en donde habían cortado una larga racha de títulos sin ganar nada. Las Patitas, el equipo más ganador del hockey sanjuanino, por esas cosas del destino tuvieron que definir casi a la misma vez los torneos de San Juan y Mendoza: consiguiendo el título en el Apertura sanjuanino y el subcampeonato en el Apertura de la vecina provincia.



Fue así que desde el jueves hasta el lunes disputaron cuatro partidos, teniendo solo el viernes como día de descanso. El jueves ante Amancay ganaron la semifinal del sanjuanino y el sábado, también por semis, vencieron a Murialdo en Mendoza. El domingo en la final en San Juan le ganaron al San Juan Rugby y volvieron a gritar campeón, pero no hubo tiempo de festejos porque el lunes a primera hora nuevamente estaban viajando a suelo mendocino para disputar la final ante Tordos. Allí no pudieron, pero dicen que dejaron todo y por el gran nivel que existe en la vecina provincia el logro es sumamente meritorio.



"Son días que quedarán en la historia, lo único que queríamos era volver a ganar en San Juan y que no se nos escape más", contó la experimentada Cecilia Del Carril quien a sus 37 años sigue defendiendo la camiseta de la "U". Y no es para menos el título en San Juan, es que aquí Las Patitas dominan ampliamente y las cifras lo avalan: en los últimos 20 años ganaron 35 campeonatos, cayendo solo en cinco finales.



"No teníamos ya casi resto físico pero dejamos todo, al último ya no podíamos ni correr y corríamos igual" expresó Del Carril, una de las eternas Patitas que resultó clave para que Universidad haya recuperado la identidad.



Las campeonas



Erica Funes, Cecilia y Victoria Del Carril, Carina Guzmán, Soledad Montilla, Julieta Luna, Luciana Agudo, Nadia Carmona, Sol Pujador, Inti Orelo, Guadalupe y Lourdes Ruiz, Julieta Mordacchi, Juliana Flores, Josefina Otto, Eliana Molina, Catalina Arena, Catalina Uriburu.