Volver. Milenka Cvitanovic es oriunda de Santiago y dejó manifiestas sus ganas de retornar a la provincia. Ellas corren el GP3 de las Américas junto a los pilotos de su país y a los argentinos.

Podrían estar haciendo otro tipo de deportes, pero no. A ellas la pasión por las motos las lleva a romper con todos los mitos y a demostrar que el machismo en el deporte no existe, sea el deporte que sea. Se trata de las chilenas Isis Carreño y Milenka Cvitanovic, las únicas mujeres que compiten en la GP3 de las Américas.



Las dos son oriundas de Santiago y además de contar cómo es confrontar con hombres en la pista, se despacharon en elogios para el Circuito San Juan Villicum. "Es un orgullo estar acá, en nuestro país no tenemos un autódromo de este nivel, así que es un sueño esto. Estar en una carrera con tanto nivel hace que nos sintamos afortunadas de poder estar", contó Milenka, la rubia oriunda de Santiago que llegó por primera vez a la provincia y que recientemente se consagró campeona del Latinoamericano de Velocidad que se disputó en México.



Isis, en tanto, que también corre en el campeonato mexicano, elogió al circuito sanjuanino: "De las pistas de Chile y México que conocí, sin dudas esta es la mejor. Es una pista muy linda, trabada y rápida", aseguró la morocha que tuvo una destacada labor en la jornada de ayer, terminando en la tercera ubicación: "Fue una carrera dura, me divertí mucho, traté de estar arriba y mantenerme ahí pero en la quinta vuelta se me salió la pata de adelante del guardabarros y algo tocó el freno, aún así me mantuve y terminé tercera, estoy feliz", contó Carreño.

Sobre sus inicios, las dos heredaron la pasión por el motociclismo de velocidad de sus padres. Isis hoy tiene 18 años, arrancó a los 11 cuando su mamá la dejó subirse a la moto. Cuenta que fue una decisión que le costó tomar a su mamá pero que hoy en día es su hincha número uno: "Ella hubiese querido que haga otra cosa, pero me ve tan apasionada por lo que hago que me apoya muchísimo", aseguró la chica que está terminando la Secundaria y que planea estudiar Medicina.

Por su parte Milenka recordó que se subió a una moto a los 5 años también por su papá, pero comenzó a correr años después. Hoy tiene 29 años, se recibió de licenciada en Publicidad pero como su pasión por el deporte motor puede más, hace tres que formó su propia escuela de formación de pilotos. "Tenía que hacer algo para poder vivir de lo que me gusta, así que gracias a mi entrenador, que tiene mucha experiencia, formé mi escuela y hoy intento transmitir mi experiencia a los chicos que recién empiezan", valoró.

A la hora de entrar a la pista, las chicas reconocieron que no hay diferencias con el resto. Ambas expresaron que nunca sintieron discriminación ni mucho menos algún comentario machista: "Acá todos entienden que a la hora de salir a la pista todos somos iguales, saca diferencias quien acelera más fuerte", contó Isis, y Milenka aportó: "No sacamos ventaja por ser mujer, pero tampoco la pasamos mal. Ocupamos un lugar en la pista y damos pelea".

Al podio. Isis Carreño tiene 18 años y ayer consiguió finalizar tercera en el GP3 de las Américas. La chica los corre de igual a igual.

Sus logros

Isis Carreño compite actualmente en el Campeonato del Mundo Femenino patrocinado por Dorna, el organizador del Superbike. Mientras que Milenka Cvitanovic es la actual campeona del Latinoamericano de Velocidad disputado en México.

Forma. Milenka Cvitanovic a sus 29 años da pelea en la pista y abajo, transmite sus conocimientos en su propia escuela formadora de talento.

"Es un orgullo enorme estar aquí. Tienen un autódromo imponente".

MILENKA CVITANOVIC

>Crexell se dio el gustito

El neuquino dijo que San Juan está a la altura de las pistas europeas.

Es oriundo de Neuquén y si bien supo correr en el Campeonato de velocidad de Italia, hoy lo hace más por afición que por otra cosa. Nicolás Crexell, apenas se enteró que la GP3 de las Américas también formaría parte de la agenda en la inauguración del San Juan Villicum, no quiso perderse la cita y lo cumplió, por eso reconoce que está disfrutando al máximo la competencia en suelo albardonero. "Es una pista espectacular, le hacía falta un autódromo así a la Argentina. San Juan no tiene nada que envidiarle a los autódromos europeos. Vine a divertirme, no quería quedarme sin conocer este autódromo. Vine como competidor pero también como espectador y estoy disfrutando al máximo esta hermosa experiencia", expresó.