La pasión fierrera y todo el tremendo espectáculo del Turismo Carretera se instalaron definitivamente en San Juan y en la continuidad de la cartelera en el autódromo San Juan-Villicum, hoy tendrá protagonismo la gente. Y es que a partir de las 9 se pondrán en venta las entradas para la fecha del domingo, recordando que será con aforo acotado y manteniendo los protocolos sanitarios ya probados el fin de semana pasado con total éxito. El público podrá asistir el domingo para la carrera del TC que volverá al formato normal de su calendario tras el Desafío de Las Estrellas y en esta ocasión, otras vez estarán a la venta 3.200 entradas para poder respetar todo lo que la pandemia ha impuesto como cuidado fundamental.

El público tendrá la oportunidad de concurrir nuevamente a este espectáculo deportivo, gracias al cumplimiento de los protocolos sanitarios y a la buena conducta de los espectadores mostrada en las tribunas el último domingo. El lugar elegido para la venta de entradas es otra vez el Espacio San Juan Shopping, hoy jueves 5 y mañana viernes de 9 a 20. El costo de la entrada es de $400, y nuevamente habrá tribunas para personas vacunadas y un sector destinado a personas no vacunadas.

Se venderán 3.200 tickets en total, para espectadores en tribunas para personas con vacunación por covid-19 y para tribuna de espectadores sin vacunación. La venta de entradas se realizará el jueves 5 y viernes 6 de agosto, en el espacio San Juan Shopping, sito en Av. José Ignacio de la Roza 806 oeste, Rivadavia, en horario de 9 a 20. El valor de la entrada es de $400 por persona y será sólo válida para la jornada de domingo 8 de agosto.

Al momento de adquirir entradas a las tribunas de espectadores vacunados, deberán presentar el correspondiente Carnet de vacunación que así lo certifique. Este Carnet o libreta de vacunación, también debe ser presentada al momento de ingresar al Circuito el domingo 8 de agosto. Se venderán hasta un máximo de 4 (cuatro) entradas por persona, para tribuna de espectadores vacunados (debe presentar las 4 libretas) o no vacunados. Si bien hay dos días para la venta de entradas, éstas se venderán hasta agotar stock. Las tribunas Premium y Panorámica serán destinadas para espectadores vacunados. La tribuna Fin de recta larga, es la destinada a espectadores No vacunados. La venta es presencial, no habiendo venta on line. El ingreso de espectadores menores de 18 años estará permitido bajo responsabilidad de sus progenitores, ya que su vacunación aún no está definida en nuestro país, pueden ingresar a cualquiera de las tribunas (Vacunados o NO vacunados), pero con su correspondiente entrada. Deberá certificar su edad al momento de comprar su ticket con la presentación de DNI, como así también en el ingreso al circuito.





Durísima sanción de la ACTC

La polémica que envolvió a Valentín Aguirre en la carrera del Desafío de las Estrellas disputada en San Juan el pasado domingo ya tiene sus primeras consecuencias. Porque la CAF de la ACTC estableció que Edgardo Iturrarte, ingeniero de pista y concurrente de Aguirre, tiene prohibido el ingreso a cualquier competencia organizada por la entidad. A su vez, citó para el martes 10 a Ulises Armellini, dueño del DTA Racing, y al piloto arrecifeño. El informe que elevaron los comisarios deportivos al ente fiscalizador fue concluyente en el caso de Iturrarte. Roberto Saibene, uno de los CD que participó del evento, lo explicó luego de la Final. "No nos gustó la actitud que se tomó por parte del equipo. Nos parece fuera de lugar el reclamo en plena competencia, teniendo en cuenta que todo es muy dinámico en esta carrera especial", afirmó. En otros términos, desde la ACTC entienden que el DTA sabía que Aguirre tenía una vuelta menos.