El último médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque (foto), está en el ojo de la Justicia que busca determinar si hubo negligencia para el cuidado de la salud del Diez. En este punto de la investigación la declaración de tres de las hijas del zurdo, Dalma, Gianinna y Jana, ante la fiscalia de San Isidro, asegura que "Luque era el responsable de cuidar la salud de nuestro padre". En ese sentido, dejaron en claro en sus conceptos vertidos en la madrugada del sábado ante los fiscales de la causa que "si bien Maradona era un paciente difícil, Luque era el que indicaba el camino a seguir". De hecho, fue Luque el que consensuó con ellas su salida tempranera de la Clínica Olivos, algo que no estaban del todo de acuerdo las herederas. "Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria, pero eso no era así en sus últimos días", subrayaron las tres, quienes agregaron que "lo notaban (a Maradona, en sus últimos días de vida) muy hinchado en su rostro y los párpados". Ese aspecto en un paciente con antecedentes cardiácos son complejos y requieren de una atención especial, algo que no ocurrió.