En Miami, Argentina venció por 3 a 0 a Honduras en uno de los últimos amistosos del seleccionado antes del Mundial de Qatar 2022. Héctor Castellanos, futbolista hondureño, estuvo encargado de la marca de Lionel Messi y contó detalles del diálogo que mantuvieron.

El entrenador Diego Vázquez eligió a Héctor Castellanos para que realizara marca persona del argentino: “Esas fueron las instrucciones y lo que se entrenó. Tenía que hacerlo y creo que lo realicé de gran manera. El entrenador Diego Vázquez me planteó que iba a marcar personalmente a Messi desde el primer día de la concentración”, contó.

Y agregó: “Me puso un jugador de características muy buenas en el manejo de balón, Jhow Benavídez. A él le mostraron vídeos de los movimientos que hacía Leo, mientras que a mi me enseñaron cómo un jugador lo marcó en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en el Barcelona. Me pusieron a hacer esos movimientos de marcación, y yo debía seguirlo”.

Tras iniciarse el partido, Castellanos aseguró que Lionel Messi nunca se salió de sus casillas pese a la ahogante marca: “Sonrió, y no me dijo más nada. No me dijo más. A veces se quedaba viendo, quizás un poco fastidiado. Pero nunca me dijo nada, ninguna grosería”.

“Yo me llevé la camiseta , creo que gané mucho. Hicimos contacto visual y le iba a hacer gesto de la camiseta, pero él me hizo que sí, porque ya me había dicho que sí. Cuando me dijo ‘¿De verdad que me vas a seguir todo el partido?’. Y sí, le digo. Ahí aproveché, tenía ese crack ahí, obvio le iba a decir. Él fue muy amable y me dijo que sí. Cuando terminó de festejar con su afición me dio su camiseta”, expresó.

“Le gané un par de duelos, aprovechando la velocidad y fuerza, pero era un duelo mental. Tu lo mirabas y se quedaba en posición offside, entonces me hacía trabajar el doble. Tenía que estar pendiente de achicar con mi línea de centrales y él, que si daba un paso atrás se habilitaba. Tenía que estar viendo la línea de centrales y a él. Fue bravo, porque los otros jugadores son muy precisos, son grandes jugadores”, concluyó Héctor Castellanos.

