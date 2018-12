Cara a cara. Leonela Yúdica y Yairineth Altuve se verán las caras nuevamente tras la última pelea entre ambas en agosto pasado. Para esta noche hay promesa de una gran pelea por ese antecedente.

La pelea de fondo a desarrollarse en la noche de hoy en el Cantoni, promete mucho. Quizás sea la que mayor expectativa genera de todas las defensas que la sanjuanina Leonela Yúdica realizó. La campeona mundial Mosca de la Federación Internacional de Boxeo expondrá su corona por séptima vez y será la segunda consecutiva ante la venezolana Yairineth Altuve.



Es que ambas se midieron en agosto pasado, donde la sanjuanina por fallo de los jueces retuvo su titulo y fue ordenada la revancha obligatoria. La velada comenzará a las 19 en el Cantoni y el combate entre la sanjuanina y la venezolana a diez asaltos, tendrá lugar no antes de las 23 horas.



Ayer fue el momento del pesaje. Allí, Altuve subió a la balanza y pesó 50,500 kg. Doscientos gramos más de lo que acusó la campeona mundial. "San Juan me recibió muy bien. Me dieron mucho calor, pero en la pelea anterior me sentí perjudicada y vengo a llevarme el título a casa. Vengo a demostrar nuevamente que esta corona es de Venezuela", contó desafiante Altuve y Leonela no se tardó mucho en responderle: "Se dijo muchas cosas del combate anterior, pero creo que no sirve hablar más de lo que pasó. Voy a hablar de mañana. Yairineth dice que está muy segura de llevarse el título, pero yo les puedo asegurar que el título queda en San Juan", contó la local.



A continuación el pesaje y el cronograma de peleas: La pelea de fondo por el título mundial FIB Mosca entre Leonela Yúdica (15 ganadas, 3 empates) y Yairineth Altuve (9 ganadas, 1 perdida) será a diez rounds. Leonela dio 50,300 kg



y Altuve: 50,500. Pelea de semifondo titulo argentino Superligero (10 rounds): Jeremías Ponce (21 ganadas) vs. Miguel Antin (17 ganadas, 1 perdida). Ponce pesó 63,500 kg y Antin. 63,100 kg. Peleas complementarias: Supergallo (6 rounds): María Cecilia Román (13 ganadas, 4 perdidas, 1 empate) vs. Vanesa Lorena Taborda (9 ganadas, 11 pérdidas, 3 empates), la sanjuanina pesó 53,900 kg, su rival 54,000. Pluma (4 rounds): Fabián Andrés Álvarez (1 ganada, 1 perdida) vs. Sergio Gutiérrez (debutante). Alvarez dio 56,300 y Gutiérrez acusó 56,300.

"Ya pasó lo de agosto, prefiero hablar de esta pelea. El título se quedará en San Juan" LEONELA YÚDICA - Campeona Mundial Mosca FIB.



Entradas



Siempre en cada velada de boxeo que se desarrolla en el Cantoni, el público se congrega en gran cantidad y hoy no será la excepción. Los tickets para presenciar las peleas a disputarse desde las 19 horas de hoy se venden en las boleterías del estadio y tienen los siguientes precios. Las populares Norte y Sur tienen un valor de 50 pesos, mientras que la Plateas Este y Oeste costarán 100 y el ring side, 200.