La exigencia en la tercera etapa del Rally Dakar mostró varias cartas en las candidaturas al triunfo final en cada categoría, ya sea en pilotos o en marcas. En motos, el español Joan Barreda Bort se impuso con una asombrosa diferencia en el día que la caravana recorrió los 780 kilómetros desde San Miguel de Tucumán hasta San Salvador de Jujuy, con 364 de ellos cronometrados.



Bort ganó con más de 12 minutos sobre el británico Sunderland y pasó a liderar la general con un colchón de más de 10 minutos, aprovechando además un mal día del puntero anterior, el australiano Toby Price.



El sanjuanino Alberto Ontiveros tuvo una jornada en general positiva, ya que arribó con la Beta #83 en el puesto 56 (llegó a estar entre los primeros 30 en la primera parte) y escaló nuevamente en la general 14 posiciones, para ubicarse ahora 61.



El ‘Puchi’ afirmó a DIARIO DE CUYO que fue “una etapa muy larga, muy dura, con mucha navegación y fuera de pista, en la primera aparte, en la que me fue muy bien. Luego de la neutralización, falló la moto por la carburación en altura. Ahí cedí muchos puestos que había ganado en la primera parte, pero en general es positivo el balance porque no sufrí caídas ni roturas en la moto”.



En autos, los Peugeot fueron amo y señor del día. Se impuso el campeón Stephane Peterhansel, escoltado por Carlos Sainz y el líder Sebastien Loeb. En tanto, uno de sus principales rivales, Nasser Al Attiyah chocó con su Toyota y debió transitar 80 kilómetros en 3 ruedas, por lo que se bajó de la lucha por el título. En tanto, el argentino Emiliano Spataro debió abandonar con su Duster, también por impactar contra una piedra.



El sanjuanino Gastón Pastén todavía estaba en carrera al cierre de esta edición. Su último registro con la Toyota #371 fue que había comenzado la segunda parte del especial (con unos 150 kilómetros por delante) y marchaba en el puesto 58 del día, que había comenzado con problemas en los frenos. Antes de enfrentar la etapa, Pastén señaló que problemas mecánicos le impiden alcanzar el ritmo ideal, que estimó entre los primeros 40 vehículos.

La mayor alegría de los pilotos argentinos se repitió en quads, con una nueva victoria de Gastón González, quien ya se había impuesto en la primera. Pero el liderazgo en la tabla acumulada quedó para el chileno Ignacio Casale, debido a un mala performance del cordobés Pablo Copetti.

En camiones, fue la aparición en escena de los colosos rusos de Kamaz. Eduard Nikolaev no sólo que ganó la etapa sino que pasó también a mandar en la general porque su escolta en el día, el checo Kolomy recibió una penalización de 3 minutos que le impidió quedarse con el preciado primer puesto.



Hoy, arribo a Bolivia



Hoy en la cuarta etapa, el Dakar llegará a Bolivia, tras partir de San Salvador de Jujuy y arribar a Tupiza, en un trayecto de 521 kilómetros, 426 de ellos cronometrados. El trayecto tiene como principal dificultad las dunas y la altitud, ya que es la primera etapa que se corre casi por completo a alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar.



El lamento de Al Attiyah: “Se acabó la partida para nosotros. Chocamos contra una roca y perdimos un neumático. Colocamos piedras en el capó como contrapeso y anduvimos así 80 kilómetros”.





PROTAGONISTAS



“Esta etapa la tenía marcada en la agenda y me han ido bien las cosas. Mi estrategia es controlar y, cuando se presente la oportunidad, atacar. Queda aún mucha carrera por delante. Y las diferencias marcadas en esta tercera etapa son mínimas. Este año todo va a ser diferente”.



STEPHANE PETERHANSEL - Ganador etapa autos



“No hemos atacado a tope pero hemos rodado ligeros toda la jornada. No hemos perdido tiempo porque no hemos cometido errores. Lo interesante para nosotros es que se ha producido una criba entre nuestros rivales. Con todo, no estamos hablando de grandes diferencias”.