Giovani Lo Celso, una de las grandes apariciones de los últimos años, habló mano a mano con TyC Sports en la previa de lo que será su primer Mundial, donde además se perfila para ser titular.

"Antes que nada trato de disfrutar y aportar mi granito de arena desde donde me toque. He tratado de aprender muchas cosas, estoy rodeado de grandísimos jugadores. Jugar un Mundial es un sueño", manifestó.

En tanto, consultado sobre su versatilidad en el mediocampo, explicó: "En Europa no se juega con enganche, tuve que adaptarme a jugar de interior, que es una posición que me gusta porque me permite pisar el área y me da libertad. También jugué de volante más retrasado, como 5 y si bien no tengo esa libertad de soltarme, uno es feliz jugando".