Se sorteó la primera fase de la Copa Sudamericana y Racing deberá cruzarse con Corinthians de Brasil; Independiente estará frente a Deportivo Binacional de Perú. ¿El resto? Colón vs. Deportivo Municipal de Perú, Argentinos vs. Estudiantes de Mérida de Venezuela, Unión vs. Independiente del Valle de Ecuador y Defensa vs. Botafogo de Brasil.

Así quedó la grilla de enfrentamientos:

Montevideo Wanderers (URU) vs. Sport Huancayo (PER)

Liverpool (URU) vs. Bahía (BRA)

Independiente vs. Deportivo Binacional (PER) *El Rojo define de visitante

Bolivia 2 vs. Río Negro (COL)

Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida (VEN) *El Bicho define en Venezuela

Colón vs. Deportivo Municipal (PER) *El Sabalero definirá de local

Unión Española vs. Mushuc Runa (ECU)

A. Cerro (URU) vs. UT Cajamarca (PER)

Deportivo Santani (PAR) vs. Once Caldas (COL)

Colo Colo Chile (CHI) vs. U. Católica (ECU)

River Plate (URU) vs. Santos (BRA)

Deportivo Guabira (BOL) vs. Deportivo Macará (ECU)

Boliva 1 vs. Monagas (VEN)

Sol de América (PAR) vs. Mineros (VEN)

Unión la Calera (CHI) vs. Chapecoense (BRA)

Guraní (PAR) vs. Deportivo Cali (COL)

Bolivia 3 vs. Zulia FC (VEN)

Racing vs. Corinthians (BRA) *La Academia define en Avellaneda

Independiente (PAR) vs. La Equidad (COL)

Deportivo Antofagasta (CHI) vs. Fluminense (BRA)

Unión de Santa Fe vs. Independiente del Valle (ECU) * El Tatengue define de visitante

Defensa y Justicia vs. Botafogo (BRA) *El Halcón define en Varela



*En la segunda fase se sumarán diez equipos de la Copa Libertadores para armar una nueva llave de 32 equipos*