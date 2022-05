Los equipos sanjuaninos que disputan el Torneo Regional Cuyano Juvenil continúan destacándose culminada la séptima fecha del certamen. Atlético Alianza, Sportivo Desamparados, Sportivo Peñarol, Atlético Unión y Deportivo Aberastain, con sus categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 son los representantes sanjuaninos.

Hace unos días lograron completar la sexta fecha del torneo. Alianza viajó hasta San Luis para visitar a GEPU de esa provincia. En Sub-13 cayó 1 a 0, en tanto que en Sub-15 y Sub-17 el resultado fue el mismo: empate 2 a 2.

En Puyuta, Desamparados hizo de anfitrión ante Chacras de Coria de Mendoza. En Sub-13 Sportivo ganó 4 a 3, en Sub-15 fue empate 2-2 y en Sub-17 el triunfo fue mendocino por 3 a 2.

A Peñarol también le tocó ser local de Andes Talleres de Mendoza, en Sub 13 fue empate 3 a 3, en Sub-15 ganó el Bohemio por 2 a 1 y en Sub-17 ganaron los mendocinos por 3 a 2.

Aberastain fue visitante de Huracán de San Rafael. El Naranja consiguió dos valiosos triunfos: en Sub 13 ganó 2 a 1 y en Sub 15 lo hizo por 4 a 1. En Sub 17 no se sacaron diferencias y empataron sin goles.

Por último, Unión visitó a Pedal en San Luis, en Sub-13 perdió por 3 a 1, en Sub 15 cayó 5 a 0 y en Sub 17 perdió por 4 a 2.

Para la octava fecha, a disputarse este fin de semana tendrá clásico sanjuanino entre Unión y Desamparados en Villa Krause, mientras que en Chimbas el Bohemio será anfitrión de Montecaseros de Mendoza. Alianza recibirá a Alas Argentina de La Rioja y Aberastain visitará a Andes Talleres en Mendoza.