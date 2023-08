El cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año que repartirá premios por 65 millones de dólares, se sorteó hoy sin transmisión y con la presencia asegurada de nueve tenistas argentinos.



Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 20 del ranking ATP, y Tomás Martín Etcheverry (32) enfrentarán en la primera ronda a jugadores provenientes de la "qualy", de la que siguen participando algunos compatriotas.



Sebastián Báez (42) debutará contra el croata Borna Coric (27); Pedro Cachín (66) lo hará ante el estadounidense Ben Shelton (46); y Facundo Díaz Acosta (93) contra el local e invitado John Isner (ex top ten y hoy 158).



Además, Juan Manuel Cerúndolo (100) jugará frente al búlgaro Ilya Ivashka (99); Diego Schwartzman (116) irá contra el francés Arthur Rinderknech (73) y Guido Pella (210), ante el sudafricano Lloyd Harris (178).



Si Pella pasa, probablemente se encuentre en la segunda ronda con el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y campeón del US Open en 2022, quien debutará en lo más alto de la llave de singles masculina frente al alemán Dominik Koepfer (78). Alcaraz, de 20 años, viene de ganar Wimbledon en este 2023, donde ya suma seis títulos ATP.



Por su parte, el serbio Novak Djokovic -máximo ganador de torneos de Grand Slam y actual 2° del ranking- hará su presentación frente al francés Alexandre Muller (85).



"Nole", a los 36 años, buscará su 24° título de Grand Slam y el tercero del año tras festejar en el Abierto de Australia y Roland Garros. El serbio ganó tres veces el US Open.



En el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska (71 de la WTA) tendrá como rival en la ronda inicial a la china Qinwen Zheng (23).



La otra argentina que participa en la clasificación y aún tiene chances de entrar es la pergaminense Julia Riera (147).



También buscan ingresar al cuadro principal del US Open, que tendrá un total de 128 jugadores que competirán en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, localizado en el barrio neoyorquino de Queen's, otros tres argentinos: Federico Coria, Francisco Comesaña y Thiago Tirante, quienes necesitan ganar un partido más en la "qualy" para clasificarse.