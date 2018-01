A pelear. La titularidad será el objetivo de Jonatan Maidana, quien dejó de ser "indiscutido" en la defensa.

El defensor de River Jonatan Maidana reconoció ayer que si le toca ir al banco de suplentes no pondrá "mala cara", en el marco de la pretemporada que el plantel realiza en Miami, Estados Unidos, con miras a la próxima Copa Libertadores y a la segunda etapa de la Superliga.



"Si me toca ir al banco de suplentes, no pondré mala cara y lo tomaré de la mejor manera, como le sucedió a varios compañeros de experiencia. Justamente eso es lo importante", aseguró el central,.