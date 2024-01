Cuenta regresiva para Atlético Alianza en su ilusión por ganar la Región Cuyo del Regional Amateur y en ese camino, varias cosas para resolver casi contra el reloj para el cuerpo técnico. Es que si bien el plantel tuvo ayer un trabajo más intenso, con algunas tareas tácticas, para el técnico Maximiliano Pascual aún está todo por verse. Especialmente, en el caso del delantero Nicolás Manrique, el goleador Lechuzo, quien ayer no pudo entrenar con normalidad pero sigue con tareas de recuperación y será esperado hasta último momento para tratar de tenerlo en cancha el domingo a las 18 contra Gutiérrez de Mendoza, en Santa Lucía.

"Nico sigue con molestias pero está en tratamiento. Esperamos tenerlo y lo vamos a esperar hasta donde se pueda porque es clave en nuestro esquema. Ya se había perdido el partido revancha contra Rivadavia y esperamos que esta pausa más los cuidados, nos permitan contarlo" confesó el Pachi repasando la actualidad de su plantel.

Preocupado. Maxi Pascual esperará por Manrique hasta donde se pueda, confiando en tener al delantero en su formación inicial.

Si la mala noticia que desvela a Alianza es la lesión de Nico Manrique, las que lo balancean son las recuperaciones de Juan Tores y Agustín Villegas, además de seguir evolucionando Nahuel Ángel: "Torés pudo entrenar con absoluta normalidad y eso nos da otra opción para el armado. Villegas también trabajó sin molestias y eso nos ofrece otra variante defensiva. Con Nahuel Ángel probamos y sintió algo de dolor pero creemos que podría llegar. Pero claro, no tiene sentido arriesgar por arriesgar y vanos a evaluar todo", resumió Pascual. Hoy, la agenda de Alianza marcará que el horario de entrenamiento formal con fútbol será a las 18 en el Centenario y de ahí saldrán certezas de cara a la primera final: "Haremos fútbol en el mismo horario del partido y la idea es parar lo que tenemos en mente. Tendremos que afrontar un partido perfecto ante un rival que tiene muchas cualidades. Pero si Alianza llegó hasta este punto fue por algo y este grupo, siempre respondió" cerró el técnico.

> Agost respeta a los sanjuaninos

Francisco Agost, el delantero de Gutiérrez Sport Club, analizó al próximo rival, Atlético Alianza: "Va a ser muy duro. Los partidos contra los equipos sanjuaninos son cerrados y de piernas fuertes. Vamos a intentar traernos un buen resultado de Santa Lucía y tratar de definir de local. Va a ser una serie de detalles, va a ganar el que menos se equivoque".

Acerca de su buen momento individual, indicó: "Es un club en el que siempre me he sentido muy cómodo. Me han dado confianza y eso repercute a la hora de jugar. Trato de ayudar desde donde me toque para llevar a Gutiérrez al Federal A, que es el objetivo principal".

"En la vuelta contra los alverarenses, el equipo demostró la jerarquía que tiene. Fuimos superiores desde el primer minuto. Dejamos claro para qué estamos. Fuimos justos ganadores y lo dejamos demostrado", reconoció el delantero.