La carrera de Marcelo Tinelli como dirigente deportivo va llegando a su fin. Tras los conflictos en la Liga Profesional y la imposibilidad de ser presidente de AFA, hoy renunció a la presidencia de San Lorenzo, que atraviesa una crisis institucional grave de la cual el empresario y conductor televisivo es uno de los principales responsables.

A través de su cuenta de twitter, Tinelli oficializó lo que ya se sabía en el mundo del fútbol, porque hace un par de días había trascendido que comunicaría esta decisión. Después de tomarse más de un año de licencia y ser apuntado como blanco de las críticas por parte de los hinchas, el directivo dejó su cargo.

En su despedida, el empresario recordó los logros de la Libertadores 2014, la única que tiene el club en su historia, y también los títulos obtenidos con el básquet, que fue ganador de la Liga Nacional por cinco años consecutivos.

Cuando Tinelli llegó a la directiva, la situación del Ciclón era muy complicada y junto a Matías Lammens levantaron una institución que por varios años ocupó los primeros planos, con títulos y finales incluídas.

Sin embargo, en los últimos cinco años hubo una pérdida del rumbo deportivo y económico, con la contratación de jugadores y entrenadores que costaron muy caro y no le rindieron a San Lorenzo. Esto fue acompañado de un claro enfrentamiento entre las dos máximas figuras dirigenciales del club, algo que nunca fue reconocido públicamente. Tinelli había sido vice de Lammens y luego fue elegido como presidente con Horacio Arreceygor como vice primero y Lammens como vice segundo.

Las últimas campañas han sido paupérrimas. El presupuesto es acotado y eso se plasma en la baja calidad del plantel, poblado de jóvenes acompañadas por otros de experiencia que están más cerca del retiro que de la alta competencia (Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico). Con el descenso acechando de cara al 2023 Tinelli deja el club y lo más lógico es que haya elecciones pronto.

El comunicado de renuncia de Tinelli

“Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento muchas veces no van de la mano. O, mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no alcanza”.

Además expresó: “En este tiempo de distancia puedo ver que más allá de todo lo que dí y tengo para dar, quizá no sea el momento, aunque me duela. Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, por el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento, en un lugar que requiere un trabajo full time”.

“Jamás permitiría que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional hoy también me ponen un freno en todo momento”, argumentó Tinelli.