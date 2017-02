Marquesado y Atenas jugaron un partido que por momentos fue intenso y en otros con dificultades para sostener el marcador. Empataron y el local sigue sin ganar en el Federal C y los pocitanos llegaron a la punta.





Marquesado dejó pasar, en su cancha, una enorme posibilidad no sólo se obtener su primer triunfo, sino también de prenderse en la tabla de la zona 1 de la Región Cuyo del Torneo Federal C. Porque cuando parecía que la primer alegría le llegaba en la 3ra fecha, en tiempo de descuento Atenas se lo empató 2-2 y terminó festejando el elenco pocitano ya que alcanzó la punta hasta que hoy completen Del Bono -Arbol Verde (a las 17.30). Mientras que los del Far West siguen sin poder ganar, quedaron últimos y complicados pensando en la clasificación.



Atenas fue el que abrió el marcador con el tanto de Jorge Carrizo, Marquesado lo dio vuelta en los minutos iniciales del segundo tiempo con dos conquistas de Matías González (el primero de penal), y sentenció el empate final, a los 47’, el ingresado Wilfredo Bronvale.



Para un partido intenso, que comenzó con muchas intenciones pero sin poder concretarlas. En el local, con García exigiendo y con presencia en el ataque. Mientras que Atenas, con la distribución de Peralta que cuando se asoció con Avila pesaron en la ofensiva.



Con esos argumentos, fue el Mirasol quien tomó la iniciativa y a los 18’, tras la ejecución de manera rápida de un tiro libre pasado, Peralta remató y el arquero Olivarez sacó el balón al tiro de esquina. Aunque la revancha para los pocitanos cayó sobre los 36’, con otro centro pasado, que conectó de cabeza Jorge Carrizo ante la mala salida del arquero local para poner el 1-0.



Tocado, Marquesado reaccionó, se adelantó, logró mejores conexiones y fue en busca del empate. Que lo tuvo en dos ocasiones en las que el árbitro Preziosa fue protagonista dado que en la primera hubo infracción a Tejada en el área, y en la siguiente una mano de Carrizo en el área que ignoró. Dos situaciones que podrían haber terminado en posibles penales para el Tricolor.



Vía por la cual llegó al empate a los 2’ del segundo tiempo, con la anotación de su goleador Matías González. Y volvió a repetir sobre los 14’ cuando capitalizó un rebote en el área tras una falta del arquero Cejas sobre Olivares para dar vuelta el resultado 2-1 en su favor.



Atenas movió el banco de suplentes, metió jugadores con mayor oficio en ataque y fue arrinconando al local Marquesado pese a que de contra desperdició el 3-1 cuando Cortéz remató sólo por encima del travesaño.



Hasta que a los 47 minutos, cayó en el área el pelotazo de Atenas, nadie pudo despejar y por detrás Bronvale la cruzó para el 2-2 final.





Goleada en Rodeo



Por la zona 2, San Lorenzo de Rodeo superó 3-0 a Carpintería, con los goles de Castillo, Carmona y Cisterna. La 3ra fecha se completará hoy con Del Bono -Arbol Verde (17.30), Juv. Unida -San Martín Rodeo (17.30), La Colonia -Independencia (17) y Del Carril -Rincón (17.30).

COPA DE CAMPEONES



Por la 5ta fecha, los resultados de ayer fueron: Bº Evita 2 -Villa Etelvina 1, Maurín 7 -Las Piedritas 0 y Def. San Martín 0 -ADA 1. Para hoy: Boca-Benavídez, Cuatro Esquinas-Los Berros, Colola-La Capilla, Pampa-Niquivil, Calingasta-Bº Colón, Sport Argentino-Dep. San Martín y Consorcio-Colón