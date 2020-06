El cordobés Paulo Dybala se prepara para la vuelta al fútbol con la Juventus: el viernes 12 tiene el partido de la semifinal de la Copa Italia ante el Milan. Y el zurdo de la Selección nacional contó su estado luego de superar el Covid-19.

"Estuve con coronavirus más tiempo de lo esperado pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al 100%, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos", dijo el futbolista de .

Recordar: desde que Paulo y su novia Oriana Sabatini asumieron la enfermedad pasaron 46 días para que el futbolista comunicara, el 6 de mayo, que estaba recuperado. El cordobés y su pareja no necesitaron internarse para superar el virus. Ambos mostraron en sus redes sociales (básicamente Instagram) cómo iban mejorando luego de tener el virus, teniendo de esta forma un mayor contacto con el mundo "exterior" pues se encontraban aislados.

"Espero que podamos divertirnos y entretenernos. Creo que será útil porque tendremos muchos juegos consecutivos, y todos tendrán la oportunidad de ver un juego diferente cada día. Será asombroso", dijo, en ocasión de participar de un torneo benéfico de FIFA.

A su vez, Dybala completará esta temporada con la Juventus y pese a tener contrato vigente, habrá que ver cómo sigue su trayectoria pues sería de su interés jugar con mayor continuidad. Es que en los últimos partidos, la Joya a veces estuvo de suplente.

La Juve, líder del Calcio con 63 puntos (uno más que Lazio), volverá a jugar el lunes 22 de junio contra Bolonia a puertas cerradas, desde las 16.45 de la Argentina.

Variante

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) hizo oficial la posibilidad de efectuar cinco sustituciones por equipo en los encuentros de la Serie A (Primera División), de la Serie B (Segunda División) y de la Copa Italia hasta el final de la temporada 2019-2020.