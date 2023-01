El delantero Matías Giménez, quien está próximo a erigirse en nuevo refuerzo de Independiente, justificó su decisión de pasar desde San Martín de San Juan a la entidad de Avellaneda argumentando que “no se le puede decir no” al ‘Rojo’, que hoy está festejando 118 años de existencia.



“No se le puede decir no a Independiente. Cuando me llamó el técnico (Leandro Stillitano) ni lo dudé”, sostuvo el atacante misionero, de 23 años, que fue una de las figuras del elenco ‘verdinegro’ en el último campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



Giménez ya tiene la decisión tomada de vincularse al club bonaerense, pero la imposibilidad que tiene Independiente de realizar movimientos económicos hasta tanto no resuelva el embargo que trabó el exjugador Gonzalo Verón y sus abogados (por un monto cercano a los 4,8 millones de dólares) hace que la operación esté en una suerte de impasse.



“Pasar a Independiente sería un gran salto en mi carrera”, expresó el atacante, en declaraciones a ‘D Sports radio’.



“Mi fuerte es el sacrificio y el juego con la pelota”, reconoció Giménez (14 goles en 36 partidos con San Martín de San Juan en el último certamen), que aguardará que se modifique la situación legal para empezar a entrenarse junto al plantel ‘rojo’.



En principio, la institución de Avellaneda prevé comprar el 60 por ciento del pase en un monto aproximado a los 800 mil dólares.



Hasta el momento, el equipo de Stillitano acordó los arribos del arquero Rodrigo Rey (Gimnasia La Plata), del marcador de punta Damián Pérez (Arsenal), de los mediocampistas Kevin López (Quilmes) y Luciano Gómez (Banfield) y los delanteros Martín Cauteruccio (Aldosivi de Mar del Plata) y Mauricio Cuero (Banfield).



En tanto, el mediocampista central Agustín Mulet (Vélez) tiene todo arreglado para ser incorporación, pero tampoco pudo firmar su respectiva vinculación. En tanto, el volante Gabriel Hachen rescindirá su contrato, el atacante Nicolás Messiniti volverá a ser cedido a préstamo a Tristán Suárez y el arquero Milton Alvarez se irá a Quilmes, en calidad de cedido.