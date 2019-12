El delantero Facundo Melivilo decidió dejar de formar parte del plantel de Central Córdoba de Santiago del Estero a horas de la final de la Copa Argentina ante River, al no formar parte del equipo titular, informó el presidente del club, José Alfano. Alfano dijo a Nuevo Diario de Santiago del Estero que "el jugador, al no ser tenido en cuenta por el entrenador como titular para el partido de mañana (por hoy) ante River, decidió no concentrar e irse". "Lo que queremos aclarar es que el jugador ya nos había manifestado su intención de irse, porque le había surgido la posibilidad de jugar en un club del exterior, que nosotros no sabemos cuál es", amplió el presidente.



"Melivilo tiene seis meses más de contrato con nuestra institución, por lo que cualquier entidad que se interese en el jugador deberá negociar con este club", completó Alfano.



En tanto Coleoni habló sobre la desafectación de Facundo Melivillo. Explicó que "tenía una molestia en el isquiotibial y no iba a ser titular, pero estaba convocado igual, y luego él manifestó la decisión de no viajar".



Su salida "deberá ser tratada por los dirigentes", indico Coleoni, y aseguró que "no afecta en nada al plantel, que está preparado para cosas más importantes".



Un clima extraño en la previa del partido más trascendental de la historia del Ferroviario tuvo nombre y apellido en Melivillo, que no se bancó ser borrado.