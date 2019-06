Fuego cruzado. Menotti le pegó a Ruggeri con que es un ignorante, mientras que el Cabezón lo trató al Flaco de vago.



César Menotti y Oscar Ruggeri, campeones mundiales con el seleccionado argentino en 1978 y 1986, respectivamente, mantuvieron ayer un fuerte cruce indirecto en la televisión con acusaciones de ignorante por parte del primero y "vago" como respuesta del segundo.

Menotti, actual director de Selecciones Nacionales de la AFA, encendió primero la mecha en una nota con TyC Sports desde Buenos Aires, donde cuestionó al exzaguero por sus críticas relacionadas a la tarea que cumple desde principios de este año.

""No estoy peleado con Scaloni: no puedo estar en Brasil por un problema de salud". CÉSAR MENOTTI Mánager Selección

"No me interesa lo que diga. Ruggeri estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Hoy es un periodista, no tiene ningún peso que no sea ese", respondió el "Flaco" sin esperar que en simultáneo llegaría la respuesta del "Cabezón".

Sucede que Ruggeri, en su rol de columnista del canal Fox Sports, recogió el guante desde Brasil, donde cubre el desarrollo de la Copa América, y castigó con dureza al ex entrenador campeón de Argentina 1978. "¿Eso dijo? Bueno, al menos yo voy al predio (de Ezeiza), me encanta ir y voy a seguir yendo. Menotti no va porque es un vago", disparó. "No se puede manejar todo desde un bar. Hay que ser serios de una vez y dejar de mentir", consideró el "Cabezón" poniéndole más pimienta a esta pelea.