Lionel Messi brindó una nota con la revista la Real Federación Española de Fútbol y habló acerca de su retiro. “¿Cuántos años me quedan? ¡Esa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo!", destacó el astro argentino.

Acto seguido, agregó: "¡Ojalá que sean unos cuantos más! Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol. Quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará".

Además, consultado sobre su incidencia en el resto de compañeros explicó: “Me considero un jugador más. Al final, cada jugador es diferente y tiene sus propias características. A mi también me motiva enfrentarme a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival”.