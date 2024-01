El crack rosarino Lionel Messi, flamante ganador de su tercer premio The Best de la FIFA, jugó un tiempo en su primer partido del año, para el empate sin goles de Inter Miami con el seleccionado de El Salvador.



Messi mostró pinceladas de su talento anoche a lo largo de los primeros 45 minutos de juego en el estadio Cuscatlán, durante el amistoso que estuvo marcado por una expectativa muy alta de los salvadoreños, en la primera visita del capitán del seleccionado campeón del mundo a su país.



La máxima estrella de Inter Miami dispuso de un mano a mano ante el arquero Mario González en los minutos finales y luego asistió con mucha lucidez al defensor español Jordi Alba, en la segunda ocasión más peligrosa para los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino.



El estadio, con capacidad para 44 mil espectadores, no lució completo posiblemente por el excesivo precio de las entradas que oscilaban entre los 200 y 500 dólares. De todas maneras, el "10" y capitán de Inter Miami resultó la gran atracción, con muestras de cariño en las gradas, donde se divisaron camisetas del equipo estadounidense y de la Argentina.



En la previa del encuentro, Messi saludó en campo al ex jugador salvadoreño Jorge "Mágico" González, uno de los más talentosos que dio el fútbol americano y que recibió elogios del propio Diego Armando Maradona.



Con este amistoso, Messi retornó a la actividad sesenta días después de la histórica victoria con el seleccionado argentino contra Brasil (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias Sudamericanas.



Messi también volvió a compartir un campo de juego con el experimentado goleador uruguayo Luis Suárez, uno de los refuerzos del equipo que milita en la Major League Soccer. Leo y el "Pistolero" jugaron en Barcelona de España, y al cabo de 258 partidos firmaron 99 goles: el rosarino hizo 56, con asistencia del uruguayo y el ex Gremio de Brasil marcó 43 con pases del máximo artillero histórico de la Argentina.



No compartían cancha desde el 14 de agosto de 2020 en la recordada eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Bayern Múnich con la contundente derrota por 8-2.



Inter Miami se alistó en el comienzo con: Carlos Joaquim dos Santos; Julian Gressel, DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Noah Allen y Alba; Sergio Busquets, Gregore y Benjamín Cremaschi; Suárez y Messi.



En el segundo tiempo, ingresó el ex Colón de Santa Fe Facundo Farías (por Messi), pero dejó la cancha a los 30 minutos por una lesión. De acuerdo a la transmisión de la MLS en español, Farías se retiró en camilla por una molestia en la rodilla izquierda, al cabo de una fuerte infracción.



El resto de los ingresos en Inter Miami fueron: el ecuatoriano Leonardo Campana (por Suárez), el sueco Christopher McVee; el guatemalteco David Ruiz; el ucraniano Sergey Kryvtsov; los estadounidenses Ryan Sailor y Lawson Sunderland; y el finlandés Robert Taylor.



La ocasión más clara del encuentro se produjo para El Salvador, a falta de diez minutos, con el cabezazo de Luis Vasquez Velasquez que dio en el travesaño.



Messi, Suárez, Busquets, Alba y Cremaschi son las caras de la itinerante pretemporada que realizará el plantel conducido por Martino. La delegación recorrerá cerca 37 mil kilómetros para disputar seis partidos amistosos en cinco países distintos que incluyen a Estados Unidos, Arabia Saudita, Honk Kong y Japón.



El cierre será el 15 de febrero ante Newell's Old Boys, en el estadio DRV PNK de Miami.



El 7 de marzo será el turno para la presentación en la Liga de Campeones de la Concacaf y una semana después Messi afrontará la primera fecha FIFA del año con el seleccionado argentino con un nuevo viaje a Asia para jugar dos amistosos en China.