Los hinchas de Paris Saint-Germain se juntaron ayer en las puertas del estadio Parque de los Príncipes para manifestarse contra el equipo y en especial con insultos contra Lionel Messi, sancionado con dos semanas sin goce de sueldo, y también contra el dueño qatarí Nasser Al-Khelaifi. Messi, en tanto, no seguirá en el club desde el mes que viene.

"Messi, hijo de p...", cantaron y gritaron los hinchas del París Saint Germain, en el contexto de la suspensión por el viaje del rosarino a Arabia Saudita sin autorización previa, según informó el diario L' Equipe.

"Como muchos seguidores del club estamos sinceramente preocupados por el futuro y la sostenibilidad del club. Quedan muchas preguntas sin respuesta y el hecho de que el presidente de nuestro propio club se niegue a reunirse con nosotros nos hace sospechar mucho", manifestaron los hinchas.

Y en un comunicado remarcaron que no quieren salir de su estadio para irse al Stade de France porque "no tiene alma, ni historia" y se quejaron sobre los precios "abultados" de las entradas que saca "a los verdaderos hinchas de la cancha". Además, le pidieron al jeque lo siguiente: "Deshazte de los jugadores parásitos: es hora de limpiar el vestuario. Demasiados jugadores bajo contrato están presentes hasta la fecha sólo para recibir el salario y no por ambición deportiva. ¡Respetar al PSG también es saber dejarlo! No dudaremos en hacérselo saber".

Récord de Haaland

Manchester City, con su goleador noruego Erling Haaland batiendo un récord y la titularidad de Julián Álvarez, venció ayer a West Ham por 3 a 0 y recuperó la punta de la Premier League.

Haaland alcanzó el récord de máximo goleador en una temporada de la Premier League con 35 tantos y por ello fue homenajeado por sus compañeros.