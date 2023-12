El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, competirá por un nuevo premio The Best de la FIFA con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, se informó. La FIFA confirmó a Messi entre los tres finalistas para el galardón al Mejor Jugador del año. El delantero Julián Álvarez, el otro argentino que estaba nominado, quedó afuera de la terna final. Messi irá por su tercer premio The Best luego de ganar las ediciones de 2019 y 2022.

La actual estrella de Inter Miami correrá desde atrás en esta ocasión ya que se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. En ese lapso, Messi tuvo el cierre de su etapa como jugador de París Saint-Germain.

La FIFA le destaca a Messi que se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas y que además conquistó la Ligue 1 de Francia e integró el equipo ideal de la temporada 2022/23.

La gala de premiación del The Best se realizará el próximo 15 de enero en la sede de la FIFA

Mbappé terminó segundo en la votación por debajo de Messi y arriba de su compatriota en Karim Benzema en 2022 e irá por la revancha.

El actual capitán de Francia también fue parte del PSG campeón de la liga, se coronó como el goleador del campeonato con 29 tantos y lo eligieron como el mejor jugador de Francia en la temporada 2022/23.

En su primera terna, el noruego Haaland se perfila como el candidato a ganar ya que fue una de las figuras del Manchester City que conquistó el triplete con la Liga de Campeones, la Premier League y la Copa FA.

En el plano individual, rompió un récord de goles en la Premier League con 35 y ganó el Botín de Oro de Europa.

El premio The Best al Mejor Jugador del Mundo se entrega desde 2016: Messi ganó dos, al igual que Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. El croata Luka Modric cierra la lista de ganadores. FIFA también reveló la terna para la categoría a mejor jugadora con supremacía española y una representante sudamericana: Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y la colombiana Linda Caicedo. Bonmatí, de Barcelona, ganó el Balón de Oro junto a Messi en la entrega del pasado 30 de octubre.