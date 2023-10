La leyenda viviente Lionel Messi continúa agigantando su figura. El astro argentino ganó ayer el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París.

Detrás del "Diez" argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero). "Quiero agradecer a todos los que votaron y compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de la Selección, porque esto es un regalo para todos. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Y muy especialmente quiero compartirlo con Diego -Maradona- en el día de su cumpleaños. Esto es para vos, donde quieras que estés", abrió el rosarino.

"Ahora me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio", agregó.

"Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la Selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba", apuntó.

La futbolista catalana Aitana Bonmatí (Barcelona y Selección España) se adjudicó el Balón de Oro Femenino.

De esta manera Lionel Messi suma ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

El rosarino pisó la alfombra roja acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, los niños que luego subieron al escenario para compartir allí arriba con él por primera vez las mieles de otra jornada gloriosa e inolvidable. Fue el ex futbolista marfileño Didier Drogba quien se desempeñó como conductor estrella junto a la periodista francesa Sandy Heribert, quien hizo el anuncio de la nueva consagración de Messi.

Emocionado. El premio para “Dibu” Martínez fue entregado por su padre

"Dibu", el primero

Emiliano Martínez, el "Dibu" marplatense, ídolo de los argentinos desde Qatar 2022, se adjudicó la Distinción Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada 2022, un hecho inédito para un guardavallas nacional.

El premio se lo entregó su padre Alberto y el arquero se emocionó porque ignoraba justamente que "el Gordo" estuviera en la capital francesa. "Hace dos días que estamos escondidos en un hotel con su representante, Gustavo (Goñi)", contó su progenitor.

"Nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis compañeros y cuerpo técnico de la selección y Aston Villa. Esto es un mimo para mi carrera, porque lo más importante ya lo gané, que era el título del mundo", apuntó.