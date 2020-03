Acostumbrado a vivir contra reloj, del gimnasio a la pista y de la pista a la casa para cumplir con el descanso obligado que demanda la tarea de un deportista de alto rendimiento, Gonzalo Molina, pasa estos días de cuarentena obligada provocada por el coronavirus dividiendo su, ahora, mucho tiempo entre sus dos pasiones, la bicicleta y la guitarra.

"Es una situación rara, por mi actividad estoy poco tiempo en casa, pero ahora con el gimnasio y la pista cerrada, debo cuidar mi forma física para cuando termine todo esto volver a todo lo planificado", contó el deportista que actualmente es el argentino mejor clasificado en el ranking del mundo (está en la posición 12 con 1180 unidades).

"Habitualmente sigo un plan de entrenamiento que me dicta el entrenador de la selección argentina, que incluye trabajos de gimnasio para fortalecer mi físico y distintas actividades en la pista, por lo que hemos adecuado una rutina para no perder todo el rendimiento conseguido hasta el momento", explicó.

Hago gimnasia para fortalecer mi zona media y pedaleo sobre el rodillo, con algunos piques.

Consultado sobre qué ejercicios puede desarrollar en su domicilio, Chalo comentó: "Básicamente zona media, algunos saltos, coordinaciones y con la bicicleta, montada sobre un rodillo, pedalear y hacer algunos piques. No se puede hacer mucho más".

Gonzalo había arrancado el año en Australia, durante febrero participó de las tres primeras fechas de Copa del Mundo y sobre finales de ese mes corrió una fecha de Copa Latinoamericana en Santiago del Estero. "Teníamos previsto correr el 21 y 22 de marzo acá en San Juan, los primeros días de abril debía correrse el Panamericano, todo eso está suspendido y no tenemos por parte de la Federación ninguna información de cuando volveremos a correr o cuando serán las concentraciones".

Aún siendo el mejor ciclista argentino, Gonzalo no sabe aún si participará de Tokio, aunque lo intuye. "La plaza es del país por lo que irá uno de los cuatro que estamos clasificados. Yo trabajo con los Juegos Olímpicos como mi meta, estoy mentalizado para ello, pero no depende exclusivamente de mí", afirmó.

El mayor tiempo en su domicilio con su familia el piloto, que fue olímpico en Río de Janeiro 2016, lo llena mirando televisión y renovando su idilio con la guitarra. "Soy fanático de las series, veo todo lo que puedo en Netflix y me prendo con la guitarra a la que quiero aprender a tocarla bien. Me defiendo, pero soy consciente que aún no estoy para un concierto", comentó entre risas.

"¿Si canto? Sí. Bah, no soy muy bueno, pero me animo. Me gusta cantar algunos temas de cuartetos y escuchar, escucho de todo, desde reggaeton, cumbia y hasta música de los años 80", respondió cuando se le consultó si cantaba y cuales eran sus gustos musicales preferidos.

Su actividad deportiva

Gonzalo participó este año en cinco competencias, tres fechas de Copa del Mundo, dos en Shepparton, Australia (1 y 2 de febrero, respectivamente), fue 13ro en la primera que ganó el neerlandés Niek Kimmann y 69 en la segunda, en la que se impuso el estadounidense Connor Fields. El fin de semana siguiente corrió en Bathurst, Australia, culminó en la posición 18, prueba en la que repitió el norteamericano medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Luego, el 22 y 24 de febrero disputó dos fechas de la Copa Latinoamericana en Santiago del Estero, fue segundo y tercero, respectivamente.

La UCI otorga una plaza a cada país ubicado en los primeros 11 lugares del ránking. Actualmente Argentina esta octavo, por lo que se aseguró un piloto en la competencia. "Chalo", es el piloto argentino que tiene más puntos en el ránking mundial de pilotos, que lidera el neerlandés Kimmann, pero no tiene asegurada su plaza para Tokio.