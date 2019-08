Nuevo destino. Nahitan Nández ya jugó con su nuevo club, el Cagliari italiano. El presidente de Boca, Daniel Angelici, no lo recordó bien.

El volante Nahitan Nández se fue de Boca, fue ovacionado por toda la Bombonera y ya jugó con su nuevo club, el Cagliari de Italia.



Desde Europa, el futbolista disparó contra la dirigencia del Xeneize ya que había unos "temitas" que no estaban resueltos.



Ayer, el presidente del club, Daniel Angelici, dialogó con el canal TyC Sports y disparó contra el charrúa: "No me sorprende nada de lo de Nandez. Él me pidió irse del club y nosotros no queremos quedarnos con ningún jugador que no quisiera jugar".



Además, aclaró: "Boca puso un número para que pudiera salir y desde Italia no llegaban. Queríamos 20 millones de euros bruto. Pero bueno, parece que la buena voluntad del club por cumplir su deseo de irse ya se la olvidó rápidamente. Son cosas que pasan".



Consultado sobre un posible cruce en semifinales de esta Copa Libertadores con River, el máximo directivo afirmó que "las revanchas siempre son lindas, me gustan. El fútbol es lindo porque da revancha. (Los jugadores) saben en el club que están y saben cuál es el objetivo del grupo. Tomaron un compromiso con el cuerpo técnico y los dirigentes tenemos que acompañarlos y darles todas las herramientas".

¿De vice?



Angelici se refirió a la versión sobre que Román Riquelme pudiera ser candidato en las próximas elecciones a vicepresidente de Boca: "No hemos hablado de esa posibilidad. Nos escribimos por Whatsapp sobre el partido despedida. Cuando él tuviera definida la fecha se va a ocupar de comunicarla. Sabe que la Bombonera está abierta", afirmó.