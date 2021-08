Lo que el sábado era expectativa por tener un gran cierre del torneo Apertura de karting que organiza la IAME en la categoría Junior X30, terminó con un domingo cargado de amargura. De frustración por haber podido estar más arriba y aunque el título que finalmente obtuvo el bonaerense Santiago Biagi se hacía imposible, sí la idea del sanjuanino Joaquín Naranjo era alcanzar el subcampeonato. Pero este objetivo tampoco se pudo plasmar ya que un toque en la vuelta 11, cuando pugnaba por llegar a la tercera posición de la quinta final del calendario, generó un despiste que lo dejó sin los puntos necesarios y así tuvo que resignarse al tercer puesto en el torneo. “Estoy muy triste con el resultado: tuvimos el segundo mejor tiempo de la jornada y eso no pudimos reflejarlo en el resultado de la final. Me quedó esa sensación a poco cuando teníamos karting como para estar mucho más arriba”, subrayó Naranjo, quien tuvo un arranque complicado en la final al tener que reiniciar prácticamente el motor de su karting en la partida en falso que vivió. El torneo se lo adjudicó Biagi, segundo quedó Stéfano Cagnolo. Pese a esto, Naranjo no consiguió los resultados que esperaba, más aún con el hecho de haber sido una fecha decisiva con puntaje doble.