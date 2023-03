Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dejó en claro su emoción por los festejos de los campeones del mundo con los hinchas en el Monumental, tras la victoria por 2-0 en el amistoso frente a Panamá.

"Es increíble. Poder brindarle a ellos la posibilidad de festejar en casa es algo único. No sé cuándo se repetirá algo así. Mientras tanto, tenemos que disfrutar de este logro, de ver a la gente feliz, unida. Es algo muy lindo. No tengo palabras de agradecimiento para la gente", expresó el técnico la Albiceleste en TyC Sports.

SCALONI: "NO SÉ CUÁNDO SE VOLVERÁ A REPETIR ALGO ASÍ... OJALÁ QUE DENTRO DE CUATRO AÑOS"



La palabra del entrenador campeón del mundo tras el triunfo sobre Panamá en el Monumental. pic.twitter.com/BY4EwaIBvk — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

A su vez, Scaloni destacó que el duelo con Panamá "fue una buena prueba" imaginando lo que puede venir en los próximos meses en Eliminatorias y la Copa América de 2024.

"Ya saben que somos campeones del mundo. Vienen a que no le ganemos, poner las cosas difíciles. Es una buena prueba para lo que viene. Me gustó la actitud de ellos", dijo. Y sentenció: "No por ser campeones y venir a festejar nosotros dejamos de correr. Que disfruten, durante el partido que jueguen como saben".