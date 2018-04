Más juego. Gabriel Carabajal ingresó por Magnín para tratar de tener más posesión de pelota, pero no terminó siendo la solución que Coyette pensó.

Fue el cuarto partido de Gastón Coyette al frente de San Martín y el segundo de local, condición en la que todavía no puede ganar (había perdido contra Huracán). Por eso ayer se lamentó ya que su San Martín no aprovechó las opciones que tuvo en el arranque del partido, que fue donde desplegó su mejor versión.



"Me gustó el arranque porque sorprendimos a Lanús, los ahogamos, pero no supimos sacar la diferencia. Luego el partido se fue emparejando ante un rival con grandes jugadores, varios de ellos de Selección como Lautaro Acosta e Iván Marcone, y nos equipararon el juego hasta que en una distracción nuestra nos empataron", abrió el diálogo el entrenador Verdinegro en conferencia de prensa tras el 1-1.



Luego analizó el segundo tiempo, cuando fue cambiando el sistema, sin encontrarle la solución, para un empate que consideró que fue merecido. "En el segundo tiempo intentamos modificar el sistema, por eso metimos dos líneas de cuatro para sostenerlo. Y terminó siendo un partido para los dos y el empate fue lo más justo".



Aunque remarcó que metió cambios para obtener la victoria, pero les costó. "Después del penal errado (por Ardente a los 10" del complemento) buscamos pasar a ganar con los cambios pero Lanús se nos vino encima. Intentamos con dos puntas, luego con Mana, Carabajal y Spinelli arriba pero nos costó en lo físico y llegamos tarde a las pelotas".



Sobre el clásico que se viene dijo: "Hay que ver cómo quedaron los jugadores, analizar este partido y recién pensar en Godoy Cruz. ¿Si habrán cambios?, es muy pronto para decidirlo".