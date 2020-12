El neerlandés Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, subrayó hoy que "no van a encontrar otro jugador que le dé tanto al club como Lionel Messi" y consideró que sus cifras increíbles lo mantienen como el "número uno" del fútbol mundial.



"No vamos a encontrar un jugador que le dé tanto al club como Messi. Es por eso que es el número uno y tiene cifras increíbles", expresó Koeman en la rueda de prensa que ofreció antes del partido que el Barcelona jugará mañana como local ante la Real Sociedad, uno de los punteros de la Liga española junto al Atlético de Madrid.



El entrenador también se refirió al ambiente que se vive en el Barcelona tras el flojo inicio en la Liga, que lo encuentra octavo con 17 puntos, lejos de los punteros Atlético de Madrid y Real Sociedad, ambos con 26 unidades.



"Considero que el ambiente en el plantel es bueno, si bien en la Liga los resultados no fueron los que esperábamos, y eso puede alterar el ánimo de los jugadores, igual los noto entusiasmados", analizó Koeman, según consignó la agencia de noticias DPA.



El Barcelona logró el fin de semana un agónico triunfo sobre el Levante, uno de los tres equipos que ocupan el último puesto, con un gol anotado por Messi.