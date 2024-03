Córdoba y el estadio Mario Kempes recibirán hoy un partido más que importante con la disputa de la final de la Supercopa Argentina 2023, entre River Plate y Estudiantes La Plata.

River y Estudiantes de La Plata se enfrentarán hoy, desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina, definición a la que accedieron como campeón de la Liga Profesional y de la Copa Argentina, respectivamente.

El cotejo enfrentará al último campeón de la Liga Profesional 2023, River, con el equipo que se quedó con la Copa Argentina 2023, Estudiantes.

Un dato saliente del partido será el reencuentro del volante Enzo Pérez, hoy símbolo del Pincha, contra su ex equipo, dirigido por el cordobés Martín Demichelis, con quien no tuvo la mejor relación en el último tiempo, algo que provocó su alejamiento.

El reglamento de la Supercopa Argentina indica que, en el caso de empate, se disputará primero una prórroga con dos tiempos de 15 minutos y, en el caso de persistir la igualdad, se irá a la definición por penales.

El Millonario tendrá la chance de levantar su estrella número 72 ante el Pincha y despejar las dudas que viene dejando el equipo en el arranque de la temporada, ya que ganó sólo uno de los últimos seis partidos.

Además, el entrenador Martín Demichelis podrá sumar otro trofeo y aplacar las críticas que desembocaron en los silbidos hace una semana ante Independiente Rivadavia.

Justamente, Demichelis realizaría variantes en el equipo que viene de empatar 1 a 1 ante Independiente por el certamen local, donde el Millonario está arriba en la Zona A con 18 puntos.

En cuanto al equipo, el técnico tiene que definir dos dudas: una en el fondo y otra en el ataque. En el primer caso, aún no resolvió si el lateral izquierdo será Milton Casco o Enzo Díaz, porque hasta ahora ninguno terminó de convencer con su nivel. A su vez, deberá decidir si el acompañante de Miguel Borja en la delantera será Pablo Solari o Facundo Colidio.

En cuanto al Pincha, la gran noticia para el técnico Eduardo Domínguez es que recuperó a Eros Mancuso, quien superó una lesión muscular y volverá a la titularidad. Además, tendrá a disposición a Guido Carrillo y el único ausente será Pablo Piatti, quien todavía está volviendo de una lesión. Por el momento, también se mantienen dos incógnitas en el once: Gastón Benedetti o Eric Meza en el lateral izquierdo, y Carrillo o Edwin Cetré en el ataque.

Otro condimento extra que tendrá el compromiso más allá del título de por medio es que River se enfrentará con Enzo Pérez, uno de los grandes ídolos de la institución que dejó el club a fines del año pasado y ahora se volverán a ver las caras.

El historial entre River y Estudiantes registra 182 partidos con un balance favorable al "Millonario" de 98 victorias, 43 empates y 41 derrotas. Será una noche de campeones. La primera que defina en este 2024 a un campeón oficial a cancha llena y con fiesta asegurada.

El historial

Freno a la vuelta

Nicolás Otamendi, histórico zaguero campeón del mundo en Qatar 2022, le bajó los decibeles a la chance de regresar al país para ponerse la camiseta de River, el cuadro del que es fanático desde chiquito, por la situación coyuntural y la comodidad de vivir en Europa.

"La verdad que acá en Benfica estoy realmente muy bien. El club me lo hace ver y estoy muy cómodo. Sabemos que Argentina no está en un buen momento y se me hace difícil pensar en volver pronto", expresó el General en una entrevista con Dsports.