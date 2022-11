México, dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino, jugará hoy ante Arabia Saudita con la obligación de ganar y sacar cuentas para lograr el pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022, ya que también dependerá de lo que suceda en el partido entre Argentina y Polonia.



El partido por el Grupo C se jugará en el estadio de Lusail de Doha a las 16 (hora argentina), a la misma hora del cruce entre la Argentina y Polonia, será arbitrado por inglés Michael Oliver y televisado por TyC Sports en su señal alternativa.



Antes de la última jornada, el grupo C está liderado por Polonia (4 puntos), seguida de la Argentina y Arabia Saudita (3) y México (1), de modo que al conjunto azteca sólo le sirve ganar y esperar el resultado del otro partido.



Si obtiene los tres puntos y hay una derrota de Argentina, clasifica como segundo sin importar la diferencia de goles, pero si hay empate o victoria de la Argentina todo se decidiría por la diferencia de goles.



México todavía no anotó goles en Qatar y solo suma cinco tiros entre los tres palos rivales. Por lo tanto, tendrá que mejorar mucho si quiere tener chances de ingresar a las rondas definitorias, donde el grupo se cruzará con los clasificados del Grupo D, integrado por Francia (ya clasificado), Dinamarca, Australia o Túnez.



Desde el Mundial de 1994, México siempre consiguió el pase a los octavos de final, pero nunca sus chances fueron tan complicadas como ahora. Y en caso de lograrlo, también tiene la barrera del quinto partido que jamás superó.



Los sauditas, por su parte, tras dar la sorpresa de ganarle al seleccionado argentino, con un triunfo pasaría a octavos. Y contra todos los pronósticos, podría ser primero del grupo ante una igualdad de Polonia con la Argentina.



En cambio, si empata con México, Arabia Saudita dependerá del otro resultado, ya que va a pesar la diferencia de goles, donde tiene diferencia negativa de uno por debajo del equipo sudamericano y también del europeo.